wired

: Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale… - MilanoCitExpo : Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale… - angiuoniluigi : RT @scoopscoop6: Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale - SingolaritaTech : Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Giocare a Super Mario contro nuovi nemici, nuovi ostacoli da superare e un numero infinito di livelli. Oppure a Doom, ma con mappe completamente rivoluzionate. In entrambi i casi, con un livello di difficoltà creato su misura sul giocatore, mai troppo difficile né troppo facile, ma adeguato ad assicurargli il divertimento. Ecco alcune delle applicazioni possibili del nuovo algoritmo costruito da un team internazionale di ricercatori guidati dall’Università di Dortmund, capace di far evolvere iin(cioè nel corso di una partita) e in maniera del tutto autonoma, quindi senza bisogno di persone indaffarate in una lunghissima programmazione. Succedeal machine learning, una forma di intelligenzadove il computer imparaa esempi e all’esperienza e non necessita di istruzioni per sviluppare nuovi contenuti. In questo video, diffuso da Science, ...