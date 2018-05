Scuola | Padova | in mille per il Premio nazionale della Bontà 2

Scuola : Padova - in mille per il Premio nazionale della Bontà (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Siamo davvero soddisfatti e commossi per la partecipazione che anche quest’anno ha riscosso il Premio della Bontà – commenta il Priore dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio, Leonardo di Ascenzio - Con gli elaborati arrivati abbiamo coperto praticamente tutta la Penisola

Scuola : Padova - in mille per il Premio nazionale della Bontà (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le due cerimonie conclusive del Premio nazionale della Bontà di Sant’Antonio, una civica ed una religiosa si terranno nella serata di sabato 9 e nella mattina di domenica 10 giugno 2018 a Padova, alla presenza, per la prima volta, del Delegato Pontificio della Basilica di

Scuola : Padova - in mille per il Premio nazionale della Bontà (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Premiati sezione disegno. Per le Scuole Primarie, Prima classificata Maria Diletta Piva, Classe V, Scuola Primaria Paritaria "Opera Mons. Liviero" di Padova. Per le Scuole secondarie di primo grado, Prima classificata Erica Lorenzi classe III Istituto “Vincenza Poloni” -

Scuola : Padova - in mille per il Premio nazionale della Bontà : Padova, 23 mag. (AdnKronos) - Un giovane impegnato per far rivivere il viale alberato di Avellino; un nuovo stemma per Papa Francesco; una giovane collaboratrice radiofonica aiuta a far sorridere i bambini di un ospedale; una canzone composta in onore del Papa; diventare medico per aiutare chi soffr

Scuola : Padova - in mille per il Premio nazionale della Bontà : Padova, 23 mag. (AdnKronos) – Un giovane impegnato per far rivivere il viale alberato di Avellino; un nuovo stemma per Papa Francesco; una giovane collaboratrice radiofonica aiuta a far sorridere i bambini di un ospedale; una canzone composta in onore del Papa; diventare medico per aiutare chi soffre nella propria malattia. Sono alcuni degli spunti emersi dagli elaborati Vincitori della fase concorsuale riservata alle Scuole del 44° Premio ...

Padova - 'Sei grassa - devi vergognarti'. Vittima dei bulli a 14 anni a Scuola : Ancora bullismo a scuola . Ancora un'adolescente Vittima del branco , costretta a una convivenza difficile con i suoi compagni. La causa? Le continue prese in giro, che sfociano spesso in offese e ...