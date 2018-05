Scuola | docenti dalle carriere ridotte | va considerato il servizio svolto nelle paritarie

Arretrati Scuola : cifre nette docenti cedolino fine maggio - come si calcolano? Video : Presto la telenovela relativa al rinnovo del contratto per i docenti della scuola italiana finira'. Infatti dopo l’emissione del cedolino normale con gli stipendi del mese di maggio che da giovedì scorso sono visionabili sul portale NoiPa, a giorni dovrebbe essere disponibile quello relativo agli Arretrati di stipendio per il nuovo contratto che è partito dal 1° gennaio 2016. Infatti gli Arretrati 2016 e 2017, nonché quelli per i primi mese del ...

Scuola - Contratto Lega-M5S : doccia fredda per i docenti precari : Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l'esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere ...

Scuola - Francesco Profumo guarda al futuro - ma gli arretrati per i docenti? Video : La nuova Scuola, un progetto che deve essere concretizzato al più presto e per farlo, bisogna lavorare uniti. Questo è l'appello lanciato dal presidente della compagnia San Paolo ed ex ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Il politico è autore dell'opera 'Leadership per l'innovazione nella Scuola'. Un progetto che non vuole presentarsi come una riforma richiesta al prossimo governo che ancora non vede la luce. E' lo stesso Profumo a ...

Davide Faraone e Governo Lega-M5S : “docenti rimpiangeranno Buona Scuola” : Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall’assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila. Davide Faraone critico sul prossimo Governo giallo […] L'articolo Davide Faraone e Governo Lega-M5S: “docenti rimpiangeranno Buona ...

Scuola - denunciate in TV le questioni precariato docenti e diplomati magistrali : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto in diretta su Raitre nel corso della trasmissione ‘Fuori TG’, a proposito dei problemi che riguardano il precariato scolastico, oltre alla protesta dei diplomati magistrali. Scuola, Marcello Pacifico al TG3: ‘Un docente abilitato che insegna per almeno 3 anni deve essere stabilizzato’ “Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente, ...

Sciopero Scuola maggio 2018 : protesta docenti contro le prove Invalsi Video : Il mese di maggio ha gia' visto andare in scena alcuni scioperi. Una serie di agitazioni sindacali saranno attese nel corso delle prossime settimane, tra cui non mancheranno stop nei trasporti pubblici [Video]. Un altro dei settori coinvolti dalle proteste è quello scolastico. Dopo i 2 giorni di mobilitazione da parte di docenti e personale ATA ad inizio mese, tra poco avremo un altro Sciopero, che mettera' a rischio lo svolgimento delle ...

Trump : guardie a Scuola e docenti armati : 22.51 "Crediamo fermamente nel consentire a insegnanti altamente addestrati di portare armi nascoste", i docenti devono avere la possibilità di proteggere gli studenti da potenziali attacchi nelle loro scuole, e allo stesso tempo "vogliamo guardie di sicurezza altamente addestrate". Così il presidente Usa, Trump, parlando alla potente lobby delle armi (la Nra,ndr) a Dallas,in Texas. Trump ha fatto riferimento all'attacco a una scuola di ...

Scuola - docenti abilitati ultime notizie : ‘Concorso per soli titoli e riapertura GaE’ : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e […] L'articolo Scuola, docenti abilitati ultime notizie: ...

Scuola - concorso docenti secondaria : ‘Fallimento assunzioni - basta con le beffe : riaprire subito le GaE’ : Un comunicato pubblicato sul sito del sindacato Anief mette ancora una volta in evidenza come in Italia tutto è possibile: anche ‘vincere un concorso pubblico e non essere mai assunti. È quello che accadrà a diversi candidati insegnanti della Scuola secondaria pubblica che hanno partecipato con successo alla selezione nazionale bandita nel 2016. Ammesso che non venga applicata la decadenza […] L'articolo Scuola, concorso docenti ...

Scuola/ Due scioperi - docenti umiliati - un sistema da smontare : Due giorni di sciopero della SCUOLA per due motivi (graduatorie e diplomati magistrali espulsi) a seconda della sigla sindacale, una sola contraddizione. Come uscirne? GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cosa penserebbe don Milani delle maestre in scopero della fame per non perdere il posto?, di S. BianchiniSCUOLA/ Politica assente, ci pensa la Cgil: così il nuovo contratto demolisce la legge, di R. ...

Scuola - docenti aggrediti : ecco perché bisogna ‘mandare anche i genitori a Scuola’ : I recenti episodi avvenuti in diverse scuole d’Italia ci portano a riflettere sulla gravità della situazione che la Scuola sta vivendo. Un articolo pubblicato da Panorama parla di necessità di mandare a Scuola anche i genitori. Bullismo, mandiamo i genitori a Scuola ‘Innanzitutto il genitore deve riflettere sul proprio stile educativo: è finita l’epoca del padre-padrone, ora siamo […] L'articolo Scuola, docenti ...

Pd - Fedeli : “Su Scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Scuola - docenti : 30 ore di lavoro a settimana anzichè 18 - pagati con ferie extra Video : La nuova proposta presente sul Piano nazionale di formazione docenti 2016-2019 ha generato molto scalpore, sia sui social sia su altri siti di informazione. La proposta prevede che l'orario lavorativo dei docenti sia portato a 30 ore settimanali. Questa specifica varrebbe per i nuovi assunti, mentre i docenti gia' in ruolo avrebbero la possibilita' di scegliere se aderire o meno. Un bel salto se si considera che attualmente, la stima di lavoro ...