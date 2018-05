Scuola | con la quota 100 precari in ruolo entro 5 anni

Scuola - Germania e Italia a confronto : il rigore tedesco : Mentre da un lato in Italia viene data nuovamente prova di atti incontrollati di violenza, la Germania dà invece lezione di civiltà, con punizioni severe. E a fare ancora più specie è che ad essere i protagonisti stavolta non sono gli studenti ma i genitori. Possiamo fare un confronto considerando le ultime notizie. Perugia: […] L'articolo Scuola, Germania e Italia a confronto: il rigore tedesco proviene da Scuolainforma.

Convegno Sport e Digital - un valore per il sistema. A Roma - alla Scuola dello Sport - il 24 maggio : Se ne parlerà al Convegno Sport e Digital, Un valore per il sistema alla Scuola dello Sport del CONI di Roma , Largo Giulio Onesti 1, giovedì 24 maggio dalle 14 alle 17.30. Partecipazione gratuita. ...

Pensione anticipata/ Con Quota 100 via dal lavoro quasi 150.000 dipendenti della Scuola : Pensione anticipata, i conti sulla Quota 100 proposta da Lega e M5s: nella scuola quasi 150.000 pensionamenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:26:00 GMT)

Un'altra balla di Conte : "Studi giuridici a Vienna". Ma è una Scuola di lingue : Non solo la New York University, ma anche l'International Kulturinstitute. Che non esiste. Sono in molti, in queste ore, a fare i conti in tasca a Giuseppe Conte, premier in pectore della ditta Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ci sono molti titoli inseriti nel suo curriculum vitae che proprio non tornano. A far più rumore è stato un articolo del New York Times che ha messo in dubbio gli studi che il giurista avrebbe fatto tra il 2008 e il 2009 ...

Smog Milano - Codacons : aria fuorilegge in una Scuola su 2 - un morto ogni 15 ore per il biossido di azoto : Da Milano “dati drammatici arrivano dalle ultime rilevazioni compiute, in una scuola/asilo su due i dati dimostrano una concentrazione di NO2 superiore ai limiti di legge“: lo spiega il una nota il Codacons. “Tali dati, soprattutto in considerazione del fatto che sono stati rilevati nelle vicinanze di edifici sensibili, con bambini e ragazzi di piccola età, sono drammatici. Le persone continuano a morire e ammalarsi, senza che ...

Scuola - più di 100mila nuovi pensionati con la "quota 100" : Quota 100: è il refrain delle ultime settimane, il progetto del governo Lega-M5s dal 2019 per superare la legge Fornero. Boom di pensionati con quota 100 In tal modo secondo una stima del quotidiano...

Una Scuola che si occupa di tutto dimentica quello che conta davvero : formare persone : “L’Italia? È una monarchia!”, risponde Jonathan al professore che lo interroga; “Che significa che ‘La scuola è aperta a tutti’?” chiede la professoressa a Chantal. “A che età si può votare?”, chiede alla classe un altro insegnante. Risposte non ce ne sono tante e il più delle volte ci si affida al caso. Si prova. Perché accade? Perché la Costituzione nelle scuole è un’appendice. Un riferimento. Un cenno affidato ...

Scuola/ Lega-M5s - tutte le contraddizioni di un programma a zero proposte : La parte di contratto Lega-M5s dedicata alla SCUOLA è piena di contraddizioni, e manca di ogni soluzione per rimediare ai problemi. ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Contratto Lega-M5s, 540 parole senza una proposta operativa, di L. RibolziSCUOLA/ Politica assente, ci pensa la Cgil: così il nuovo contratto demolisce la legge, di R. Pellegatta

Milano - sala gremita al convegno Buona Scuola VS cattiva sQuola : Il futuro dei precari : Si è svolta oggi, in una gremita aula magna dell’IC Sant’Ambrogio di Milano, messa a disposizione dal Dirigente Scolastico dott.ssa Milca Fiorella Granese, il convegno “scuola viva VS cattiva sQuola. Il futuro della terza fascia. Deontologia e saperi critici VS minimalismo culturale. Rispetto, dignità, professionalità VS valutazioni impiegatizie, chiamata diretta e precariato. Organizzato dall’Associazione professionale […] L'articolo ...

Scuola Varallo trovato il 'mollusco contagioso' : si fa prevenzione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e Scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Scuola Varallo trovato il '...

Cina - una Scuola misura l’attenzione degli studenti con il riconoscimento facciale : scuola media in Cina (Photo by VCG/VCG via Getty Images) L’operazione “Grande fratello” in Cina procede senza allentare il ritmo. Le imprese del Social Credit System hanno già ampiamente animato le cronache e ora si parla nuovamente di riconoscimento degli stati emotivi grazie all’intelligenza artificiale: non di dissidenti o criminali, ma di studenti. La scuola media Hangzhou n. 11 ha installato uno smart classroom ...

Yenny e Andres e la rinascita di Comuna 13 - favela colombiana di Escobar : "Con la nostra Scuola calcio abbiamo salvato i bimbi dalla droga" : Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere ...

Campidoglio : Scuola - secondo incontro #RomaAscoltaRoma : Roma – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6′, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa e’ promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la Commissione Capitolina Scuola. Martedì 22 maggio il secondo incontro presso il Municipio VII in piazza di Cinecittà 11, a partire dalle ore ...

Confindustria Toscana Sud - le aziende della Valdelsa incontrano la Scuola : Continua la collaborazione tra Confindustria Toscana Sud " Delegazione Val d'Elsa e l'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi per favorire nei ragazzi e negli insegnanti la conoscenza delle aziende del ...