Scuola | arretrati da lunedì 28 maggio | ecco quanto prenderanno gli insegnanti

NoiPa - arretrati Scuola alle porte : quando l'emissione del cedolino speciale Video : Manca davvero poco all'arrivo del cedolino speciale contenente gli arretrati destinati a docenti e Ata, derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del 19 aprile 2018. NoiPa ha dato avviso [Video], direttamente dal proprio portale, dell'emissione straordinaria degli arretrati per il mese di maggio. Straordinaria o speciale dal momento che essa avverra' separatamente rispetto alla rata ordinaria mensile, emessa lo scorso 17 maggio, ...

Arretrati Scuola : cifre nette docenti cedolino fine maggio - come si calcolano? Video : Presto la telenovela relativa al rinnovo del contratto per i docenti della scuola italiana finira'. Infatti dopo l’emissione del cedolino normale con gli stipendi del mese di maggio che da giovedì scorso sono visionabili sul portale NoiPa, a giorni dovrebbe essere disponibile quello relativo agli Arretrati di stipendio per il nuovo contratto che è partito dal 1° gennaio 2016. Infatti gli Arretrati 2016 e 2017, nonché quelli per i primi mese del ...

NoiPa - cedolino arretrati Scuola in arrivo : quando l'emissione speciale Video : Lo scorso giovedì, 17 maggio, NoiPa ha provveduto [Video] a caricare i cedolini relativi alla rata ordinaria di maggio 2018, mentre lo stipendio verra' poi accreditato il prossimo 23 maggio. Esso riguarda il personale della scuola, docenti e Ata, che possiedono un contratto a tempo indeterminato o supplenza al 30 giugno / 31 agosto. L'attesa si concentra ora sugli arretrati derivanti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L. ...

Scuola - Francesco Profumo guarda al futuro - ma gli arretrati per i docenti? Video : La nuova Scuola, un progetto che deve essere concretizzato al più presto e per farlo, bisogna lavorare uniti. Questo è l'appello lanciato dal presidente della compagnia San Paolo ed ex ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Il politico è autore dell'opera 'Leadership per l'innovazione nella Scuola'. Un progetto che non vuole presentarsi come una riforma richiesta al prossimo governo che ancora non vede la luce. E' lo stesso Profumo a ...

NoiPa - arretrati e aumenti Scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? Video : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa NoiPa.mef.gov l'ufficialita' degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Arretrati stipendi Scuola : sono più alti del previsto Video : Buone notizie per chi aspetta gli Arretrati degli stipendi della scuola. Molti insegnanti lamentano il fatto che questi aumenti e questi Arretrati siano in forte ritardo: si parlava di una loro applicazione gia' per il mese di marzo, invece la procedura è diventata più lunga del previsto e adesso, secondo le ultime notizie del mondo della scuola, gli Arretrati potrebbero arrivare con lo stipendio di maggio. Diversi docenti e vari rappresentanti ...

Scuola : ecco cosa contiene il cedolino speciale di maggio con gli arretrati Video : Ad esclusione dei lavoratori cosiddetti Ministeriali, cioè i dipendenti pubblici del Comparto delle Funzioni Centrali, nessuno ha ancora ricevuto i soldi spettanti per il nuovo contratto. Nessun aumento di stipendio e nessuna erogazione degli arretrati spettanti è stata fatta ne per i lavoratori della Scuola né tantomeno per le Forze dell’Ordine e Forze Armate. In definitiva, molti lavoratori statali sono ancora in attesa di ricevere quanto ...

NoiPa - arretrati e aumenti Scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Scuola : ecco cosa contiene il cedolino speciale di maggio con gli arretrati : Ad esclusione dei lavoratori cosiddetti Ministeriali, cioè i dipendenti pubblici del Comparto delle Funzioni Centrali, nessuno ha ancora ricevuto i soldi spettanti per il nuovo contratto. Nessun aumento di stipendio e nessuna erogazione degli arretrati spettanti è stata fatta ne per i lavoratori della Scuola né tantomeno per le Forze dell’Ordine e Forze Armate. In definitiva, molti lavoratori statali sono ancora in attesa di ricevere quanto ...

Scuola : le tabelle per aumenti e arretrati in vista della loro erogazione Video : E’ stato firmato il 19 aprile il nuovo contratto collettivo del comparto Scuola. Con l’arrivo del nuovo contratto di lavoro, che a dire il vero è gia' prossimo alla scadenza avendo validita' triennale e scadenza il prossimo 31 dicembre, ai lavoratori toccano gli aumenti di stipendio e gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2016, cioè dalla decorrenza del nuovo documento. Dopo anni di attesa e di stipendi bloccati il comparto si è dotato di un ...

Scuola : le tabelle per aumenti e arretrati in vista della loro erogazione : E’ stato firmato il 19 aprile il nuovo contratto collettivo del comparto Scuola. Con l’arrivo del nuovo contratto di lavoro, che a dire il vero è già prossimo alla scadenza avendo validità triennale e scadenza il prossimo 31 dicembre, ai lavoratori toccano gli aumenti di stipendio e gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2016, cioè dalla decorrenza del nuovo documento. Dopo anni di attesa e di stipendi bloccati il comparto si è dotato di un ...

Arretrati stipendi Scuola : sono più alti del previsto : Buone notizie per chi aspetta gli Arretrati degli stipendi della scuola. Molti insegnanti lamentano il fatto che questi aumenti e questi Arretrati siano in forte ritardo: si parlava di una loro applicazione già per il mese di marzo, invece la procedura è diventata più lunga del previsto e adesso, secondo le ultime notizie del mondo della scuola, gli Arretrati potrebbero arrivare con lo stipendio di maggio. Diversi docenti e vari rappresentanti ...

NoiPa - arretrati Scuola a maggio : cifre al netto - cedolino in emissione speciale Video : Nei giorni scorsi il portale NoiPa [Video] ha comunicato l'arrivo degli arretrati relativi al comparto scuola docenti e personale Ata entro il mese di maggio 2018. Da giugno si riceveranno, invece, gli aumenti stipendiali. Gli arretrati in questione riguardano il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018, così come previsto dal Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L.. Di to maggiori dettagli sulle cifre e sulla loro ...

Scuola : tra qualche giorno in arrivo arretrati e nuovi stipendi - cifre ed info Video : Una cosa risaputa è che il comparto Scuola, la maxi area della Pubblica Amministrazione che conta oltre 1,2 milioni di lavoratori, ha un nuovo contratto collettivo. Il 19 aprile la firma definitiva è arrivata e quanto previsto dal nuovo CCNL adesso viene messo in atto, a partire dalle nuove tabelle retributive. La piattaforma del Mef adibita al ruolo di organizzatore delle retribuzioni, cioè NoiPA, adesso deve aggiornare il sistema proprio in ...