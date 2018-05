Scrambler Ducati al “Bike Shed London 2018” con quattro custom inedite

Il giro del mondo in Ducati Scrambler per entrare nel Guinness World Record : Il 3 aprile ha preso il via da Londra l'avventuroso viaggio del ventiduenne britannico Henry Crew, che tenterà di percorrere 35.000 miglia in sella ad un Scrambler Desert Sled...

Ducati : Henry Crew partirà con il suo Scrambler Desert Sled per realizzare un'impresa da record : Non solo hanno creato una grande comunità in contatto con il mondo motociclistico, ma si battono anche per le cause che mi stanno a cuore, come la prevenzione e l'attenzione ai problemi legati ai ...