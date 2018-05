Sci di fondo | stabilito il programma delle gare che assegneranno le medaglie ai prossimi

Governo - Paolo Savona laScia il fondo Euklid per 'impegni pubblici' : Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 Stelle e Lega, ha lasciato la carica di presidente del fondo di investimento Euklid per "sopraggiunti impegni pubblici". Ad annunciarlo è una nota del ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Scivola in fondo al mercato A.S. Roma : Aggressivo avvitamento per A.S. Roma , che tratta in perdita del 3,76% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Amanda Lear da Costanzo : 'Bowie mi sporcava il cuScino con il fondotinta' : La relazione con Salvador Dalì e il legame costruito con la moglie di lui, il rapporto con David Bowie, le insinuazioni sulla sua sessualità ambigua. Amanda Lear si confessa a tutto tondo ne 'L'...

Scivola in fondo al mercato Sl Green Realty : In forte ribasso Sl Green Realty , che mostra un disastroso -2,16%. Lo scenario su base settimanale di Sl Green Realty rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...

CriScito - l’affondo a Ventura : “per lui la Russia era lontana…” : L’Italia ha deciso di ripartire da Roberto Mancini, accordo raggiunto nelle ultime ore ed ufficialità che ha tolto ogni dubbio. Si candida ad essere un possibile protagonista il difensore Domenico Criscito, dalla prossima stagione al Genoa, frecciata nei confronti di Ventura: “Mancini è uno spettacolo – ha affermato intervistato da ‘TuttoSport – Umanamente e professionalmente. Lo conoscevo già prima che venisse ad ...

Scivola in fondo al mercato Evraz : A picco Evraz , che presenta un pessimo -2,71%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evraz rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

Scivola in fondo al mercato Safilo : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,18% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale,...

L'Argentina scende in piazza : Scioperi e manifestazione contro il Fondo monetario : MILANO - Buenos Aires scende in piazza. E non saranno solo i tifosi del Boca Juniors, impazziti l'altra sera per l'ennesimo scudetto vinto dal Boca Juniors, guidato dalla vecchia conoscenza del calcio ...

Le reti Mediaset su Timvision Il fondo Elliott sblocca l'accordo Assegno da 40 mln per il BiScione : La nuova era del fondo Eliott in Telecom sblocca subito l'accordo con Mediaset per portare le reti del Biscione su Timvision. Messo in stand by lo scorso anno per il mancato trattamento da parti correlate, i due gruppi che hanno entrambi Segui su affaritaliani.it

Scivola in fondo al mercato Burberry : In forte ribasso la maison del lusso inglese , che mostra un disastroso -7,54%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...