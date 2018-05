Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma | doppietta del 23 e 25 maggio | orari e

Sam Smith : ecco la probabile Scaletta dei concerti di Milano e Verona : The Thrill of it All Tour sta arrivando! The post Sam Smith: ecco la probabile scaletta dei concerti di Milano e Verona appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : il Reputation Stadium Tour è partito! Ecco la Scaletta dei concerti : WOW The post Taylor Swift: il Reputation Stadium Tour è partito! Ecco la scaletta dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

CONCERTO PRIMO MAGGIO - ROMA Scaletta / Diretta streaming Rai : Berlinguer - la lettera dei Riders (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a ROMA, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:19:00 GMT)

Concerto Primo Maggio - Taranto/ Cantanti e Scaletta : sul palco lo striscione dei figli dei Tamburi (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:40:00 GMT)

CONCERTO PRIMO MAGGIO - TARANTO/ Cantanti e Scaletta : le parole del leader dei Modena City Ramblers (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a TARANTO, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:12:00 GMT)

Concerto 1 maggio 2018 Taranto : la diretta tv - streaming e la Scaletta dei cantanti : ... Valentina Petrini e tanti cantanti contro l'inquinamento Concerto 1 maggio 2018 Taranto diretta tv e streaming Dopo un anno sabbatico torna alla grande il 'contro-Concertone'. Oggi 1 maggio 2018 ...

La Scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma : Il tradizionale "concertone" organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano inizia alle 15: i principali artisti che si esibiranno The post La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.

Concerto 1 maggio 2018 : dove vedere la diretta - Scaletta dei cantanti : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . La scaletta del Concertone di Roma Pomeriggio ore 15 : Indigo Face, Giorgio Baldari, Braschi, ...

Concerto del primo maggio a Roma : la Scaletta dei cantanti : Chi suonerà nel tradizionale "Concertone" organizzato dai sindacati: si inizia alle 15 The post Concerto del primo maggio a Roma: la scaletta dei cantanti appeared first on Il Post.

Scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...

Roger Waters in Italia dal 17 aprile - il maiale Algie saluta la leggenda dei Pink Floyd : info biglietti e Scaletta : Roger Waters in Italia non poteva che essere salutato da un imponente maiale bianco che ricorda quello della celebra copertina di Animals. L'ex bassista dei Pink Floyd sarà in Italia dal 17 aprile, per il primo concerto della leg primaverile del suo Us + The Tour che inaugurerà al Mediolanum Forum di Assago. L'artista sarà ancora a Milano il 18 aprile, per poi spostarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le date del 21, 22, 24 e 25 ...

Lana Del Rey : la Scaletta dei concerti di Milano e Roma potrebbe essere questa : L’attesa è finita: il l’LA to The Moon Tour di Lana Del Rey sta per sbarcare in Italia! [arc id=”be86ecfa-7aaa-11e3-984c-0026b9414f30″] Dopo 5 anni di assenza, la cantante di “Lust For Life” tornerà in concerto nel nostro Paese: mercoledì 11 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 13 del Palalottomatica di Roma. Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) in data: Mar 20, 2018 at ...

Orari e Scaletta dei 5 Seconds Of Summer a Milano il 29 marzo : restrizioni e ultimi biglietti : Questa sera finalmente l'attesissimo concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: la band australiana fa ritorno in Italia dopo due anni di assenza. I 5 Seconds Of Summer si esibiranno il 29 marzo al Fabrique di Milano, per l'unica data italiana prevista per la prima parte della tournée internazionale. Il 5SOS3 Tour ha debuttato a Stoccolma lo scorso 20 marzo, e prevede 26 concerti esclusivi in tutto il mondo. Nel corso dell'evento, la band ...

Concerti Coez 2018 : date a Roma - Napoli e Padova - prezzi dei biglietti e Scaletta canzoni : I Concerti di Coez sono ormai alle porte. In questo 2018 a Roma, Napoli e Padova, non si vede l’ora di sentir cantare. Molte sono le città scelte per questo tour estivo. I suoi fan non aspettano altro che sentirlo cantare “Faccio un casino” che verrà riprodotto in questo tour. Dopo il grande successo del tour invernale, i fan non vedono l’ora di risentire il loro cantante preferito. Nell’articolo di oggi, vediamo insieme in che date sarà a Roma, ...