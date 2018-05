Savona | il libro | la poltrona - di M Ajello

Nel libro di Savona le idee del futuro Governo? : C'è un dolente sottofondo nel libro "Come un incubo come un sogno" scritto dal professor Paolo Savona. È il senso di non esser riuscito a cambiare con le proprie idee il corso delle cose, su cui oggi, a distanza di tempo, pensa di aver avuto ragione. Critico, fin dall'inizio, della fondazione dell'Euro, nel suo lavoro traccia un ritratto realistico, pessimista, e feroce del fallimento che aveva previsto: "Parte importante dei ...