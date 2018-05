Saviano contro Di Battista Video | Fai parte di una gloriosa categoria patria | i

Scontro social Di Battista-Saviano : "Ciao Roberto, non pensavo fossi così permaloso . Ti ho avanzato una critica non ti ho mica insultato , cosa che hai fatto tu, . Comunque io non sono permaloso. Ti dico che sarebbe stato bello per noi ...

Saviano - controlli e sicurezza : maxi sequestro dei Nas in un pastificio : Saviano - Un maxi sequestro di pasta in un noto pastificio della città del Carnevale. A finire sotto sequestro un unico tipo di pasta, gli ziti a candela, tipici della tradizione gastronomico-culinaria della Campania e della dieta mediterranea. Il genere alimentare veniva prodotto in una fabbrica del comune vesuviano, precisamente a Via San Francesco D'Assisi, dove vi è la sede operativa dell'azienda. Circa 170 chilogrammi di pasta secca non ...

#stopchemicalattacks - la campagna di Roberto Saviano contro gli attacchi chimici : «La popolazione siriana è vittima di eserciti che combattono una guerra con metodi criminali: i soldati di Assad, le forze jihadiste, l’esercito di Erdogan e l’aviazione russa commettono atrocità che non risparmiano i civili. Nonostante continui a negare e accusare la stampa e gli attivisti di manipolare le informazioni, Assad sta usando armi chimiche sulla popolazione. Gas che uccide lasciando soffocare le persone nella propria ...

Giornata di prevenzione per l'udito : a Saviano controlli audiometrici gratuiti : Si svolgerà sabato 28 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comune di Saviano (NA) la Giornata della prevenzione per l'udito. Perché aspettare per tornare a sentire bene? L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessorato alle politiche sociali e assistenza dell'ente di piazza XI agosto 1867, rientra nella campagna nazionale per il benessere uditivo ed è promossa dal centro sordità 'Audiocenter' con sede ad Arzano ...