Sarri via dal Napoli | ma quale futuro? Dallo Zenit all' esonero | gli scenari

Svolta azzurra - la scelta di ADL : via Sarri - il Napoli è di Ancelotti : Alle 21,20 Carlo Ancelotti ha fatto il suo ingresso nella sede della Filmauro a Roma in compagnia della moglie Mariann. Il club azzurro, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe arrivato ad offrire un ...

Napoli - Sarri : "Non so se resto. Se vado via preferirei l'estero" : Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana, se ...

Napoli - Sarri resta o va via?/ Dopo il Chelsea spunta il Tottenham : 12 club lo hanno cercato! : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)

Sarri via DA NAPOLI? / De Laurentiis : "Se mi chiede Sané - inutile parlare..." : SARRI via da NAPOLI? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:15:00 GMT)

Napoli - rivoluzione senza Sarri : via Jorginho e Mertens - blindato Zielinski : Dalla permanenza di Maurizio Sarri dipende anche il futuro di diversi giocatori, in qualche modo legati all'allenatore per motivi tecnici e professionali, spiega Mimmo Malfitano nell'articolo sulla ...

Sarri e Allegri - la verità sul loro destino : chi va via e chi resta : La sfida per lo scudetto è stata così lunga e intensa che ha sfinito sia il vincitore, Allegri, che il vinto, Sarri. È come se Juve e Napoli avessero spinto al massimo i motori fino a fonderli e ...

Bianchi : 'Sarri andrà via dal Napoli ma basta manfrine' : ' Il lavoro di Sarri e' stato ottimo - aggiunge Bianchi a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - e se il rapporto tra i due e' ottimale lo continuerei, per andare avanti e raggiungere l'obiettivo. Se ...

Napoli - Sarri : “De Laurentiis? Mai litigato”/ “Futuro? Sto riflettendo - ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito” : Napoli, Sarri: “De Laurentiis? Mai litigato. Futuro? Sto riflettendo, ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito”. Le ultime notizie sull'allenatore: le dichiarazioni dopo il pareggio col Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:59:00 GMT)

De Laurentiis - Sarri via sarebbe peccato : ANSA, - NAPOLI, 5 MAG - "Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente 'La grande Bellezza'. Il film ha vinto l'Oscar, Maurizio ...

De Laurentiis : "Sarri via da Napoli? Forti anche senza di lui" : Ecco le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport che ha anche affermato come la Juventus non abbia 'rubato' nulla: 'La Juventus? Non ci hanno rubato nulla, la Var a volte non è stata ...

Napoli - De Laurentiis : 'Altro che Orsato - la squadra è stanca. Sarri? Spero resti - ma se va via siamo pronti' : Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Dopo un lungo silenzio e l'assenza in occasione dopo le ultime partite del Napoli, ecco una lunga intervisa, nel suo stile, con concetti chiari ma sempre ...

Napoli - se Sarri va via ecco le cessioni : Jorginho in pole : Bisognerà riprogrammare, soprattutto se Maurizio Sarri dovesse lasciare per andare al Chelsea. Le probabilità che l'allenatore resti sono davvero esigue e in qualche modo l'ha lasciato intendere anche ...