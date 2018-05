Sarah Scazzi | Ivano Russo incastrato da ex compagna? Delitto Avetrana | Michele Misseri

Sarah Scazzi - Ivano Russo incastrato dall'ex compagna : «Ha mentito - quel giorno uscì» : Ivano Russo ha mentito per depistare le indagini sull'omicidio di Sarah Scazzi? Stando alla deposizione di ieri dell?ex compagna Virginia Coppola, nel processo nato dalla costola del...

“Ha mentito. Quel giorno…”. Caso Sarah Scazzi - emerge solo ora. Ha detto tutto ai magistrati : “Me ne ha parlato” : Il 21 febbraio 2017 la Corte suprema di cassazione aveva definitivamente riconosciuto colpevoli e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia di Sarah Scazzi confermando la condanna già inflitta in primo grado e in appello dalla Corte d’assise di Taranto. Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, era stato ...

“Mia sorella…”. Sarah Scazzi - la verità di Concetta. Per la prima volta dall’efferato omicidio della ragazzina di Avetrana - la mamma svela quel ‘pensiero’ che da anni la turba : le parole mai ”confessate” : Dopo la prima puntata dedicata alla Strage di Erba, ‘Tutta la verità’, il programma che racconta i più controversi e clamorosi fatti di cronaca, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia in onda sul canale Nove, affronta il delitto di Avetrana, l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono state condannate in via definitiva la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, e per il quale lo zio ...

'Tutta la verità' sul delitto di Avetrana : i dubbi della mamma di Sarah Scazzi : Concetta Serrano, mamma di #Sarah Scazzi, ha rilasciato un'intervista per la realizzazione di Tutta la verita' [VIDEO], il programma che andra' in onda in esclusiva sul NOVE giovedì 26 aprile alle 21.25. In questa seconda puntata, dopo aver affrontato nella prima la strage di Erba che vede processualmente colpevoli Olindo e Rosa Bazzi, la trasmissione si occupera' del delitto di #Avetrana. Parla Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi Un altro ...

Delitto Sarah Scazzi - nuove rivelazioni e testimonianze sul Nove : ...25 sul Nove, il secondo speciale di "Tutta la verità", il programma , prodotto da Verve Media Company per Discovery Italia, , che ricostruisce alcuni dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca ...

La mamma di Sarah Scazzi : 'Non ho capito il ruolo di mia sorella' : "Non ho capito quale sia stato il ruolo di Cosima: se lei c'entrava, se lei lo fa per coprire sua figlia... Né Michele ha mai parlato di Cosima. C'è una ricostruzione però non sappiamo se corrisponde al vero": lo dice Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi, dichiarando alle telecamere di 'Tutta la verità' seri dubbi sul ruolo di sua sorella nel delitto di Avetrana.Il secondo appuntamento della serie che racconta i più controversi e clamorosi ...

“Vi dico io la verità”. Sarah Scazzi - l’ira Concetta Serrano. La mamma della piccola di Avetrana torna a parlare dopo l’apparizione di Sabrina e Cosima Misseri a ‘Storie maledette’ : “Cosa ci hanno fatto…” : Le lacrime di Sabrina Misseri, la voce ferma della madre Cosima. E poi la vita di tutti i giorni dentro il carcere, tra i corsi di ginnastica e quelli di cucito. Cosima che nasconde il tempo ai suoi occhi con l’uncinetto e Sabrina che si butta a capofitto negli studi con l’obiettivo di ottenere la licenza superiore. Più che un’intervista, quella di Franca Leosini, è stato uno squarcio a 360° su due vite sospese, che girano intorno a ...