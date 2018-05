Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...

Sanità - curarsi in una regione diversa dalla propria sarà più difficile. “Ma solo per gli interventi più semplici” : È in arrivo un nuovo taglio dei rimborsi alle cure da una regione all’altra. La scure si abbatterà solo sulle strutture private accreditate. Per non aggravare lo stato dei conti pubblici, soprattutto delle regioni in piano di rientro, per tamponare l’emorragia di pazienti lungo lo Stivale e, non da ultimo, per scoraggiare politiche aggressive di attrazione di malati ad opera di reparti o medici in persona. Questa è l’intenzione, il punto è come ...

Regione Lazio. Simeoni (FI) : “Onorato per elezione a Presidente Commissione Sanità” : Regione Lazio. Simeoni (FI): “Onorato per elezione a Presidente Commissione Sanità, ora subito a lavoro” “Non posso che esprimere la piena soddisfazione per l’elezione, avvenuta oggi, a Presidente della Commissione sanità del consiglio regionale del Lazio. Ringrazio tutti i componenti della Commissione che mi hanno attribuito l’onore di guidare i loro lavori in questa Legislatura. Lo prendo come un impegno e non come una medaglia da ...

La Regione Piemonte approva la delibera sull'edilizia sanitaria : ecco gli investimenti in Granda : Il documento comprende gli investimenti per: le Città della Salute e della Scienza di Torino e di Novara, gli ospedali nuovi di Moncalieri e del VCO, il completamento dell'ospedale di Verduno e del ...

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Ministero della Salute ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al gioco patologico e di cura dei malati di azzardo della Regione Veneto. Ne dà notizia l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin all’indomani della comunicazione ricevuta dal Ministero

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano regionale prevede attività di informazione e sensibilizzazione (a partire da baristi, tabaccai, gestori dei punti scommessa), interventi di prevenzione nelle scuole e nei centri anziani, programmi di cura e di riabilitazione, valorizzazione delle esperienze terri

Regione - edilizia sanitaria : una delibera da 1 - 5 miliardi di euro : ...2 posti letto ogni mille abitanti, la legge Balduzzi ne prescrive 3 e le delibere di Giunta tendono ad abbassare, almeno per quanto riguarda l'Azienda ospedaliera Città della Salute e della scienza ...

Sanità - Cisl Medici Lombardia : “Sui malati cronici urge un confronto con la Regione” : La Cisl Medici Lombardia “apprezza le intenzioni di apertura al dialogo manifestate dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera per la gestione dei pazienti cronici, tuttavia esprime perplessità sulla attuale situazione della Sanità lombarda ed italiana. E’ auspicabile un veloce e intenso confronto tra coloro che variamente rappresentano i Medici, e gli organi istituzionali della Regione Lombardia”. E’ quanto ...

Foligno - Festa Scienza - la Regione Umbria presenta il Fascicolo sanitario elettronico : Abbiamo scelto la Festa di Scienza e Filosofia per presentare questa novità perché ben interpreta i concetti di innovazione e cambiamento, che dobbiamo promuovere per affrontare al meglio le sfide ...

Sanità : dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie - da Regione arriva l'ok (2) : (AdnKronos) - E’ solo nel 2015 che le nuove norme prevedono la possibilità dell’approvazione dello stralcio di variante urbanistica direttamente tramite la Regione e così l’Asp con il servizio Gestione tecnica, diretto da Francesco Costa, dopo le indagini geofisiche e geologiche, affida l’incarico p

Sanità : dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie - da Regione arriva l'ok : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "dopo 15 anni di attese, finalmente entro un paio di mesi pubblicheremo la gara d’appalto e l’ospedale Sant’Antonio Abate avrà una sua elisuperficie". Lo annuncia il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, dopo aver ricevuto il decr

Sanità : dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie - da Regione arriva l’ok : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – “dopo 15 anni di attese, finalmente entro un paio di mesi pubblicheremo la gara d’appalto e l’ospedale Sant’Antonio Abate avrà una sua elisuperficie”. Lo annuncia il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, dopo aver ricevuto il decreto del dirigente generale del dipartimento Urbanistica dell’assessorato regionale Territorio e ...

Tangenti Sanità a Milano : caos ospedali Galeazzi e Pini/ Fontana - “Regione Lombardia sarà parte civile” : Milano, Tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri. Tutti gli scenari(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Tangenti Sanità - Fontana : “Regione Lombardia sarà parte civile”. Giovedì al via gli interrogatori degli arrestati : Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Cominceranno Giovedì pomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, ...