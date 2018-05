Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di maggio 2018

Via ufficiale alla patch di maggio per Samsung Galaxy S9 il 23 maggio : le ultime dall’Europa : Continua la calda settimana per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 in questi mesi, dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri per quanto concerne i tempi di uscita di Android Oreo 8.1 che prontamente vi abbiamo riportato. La notizia di oggi si riferisce ad un progetto software più a breve termine, considerando che stiamo parlando della patch di maggio attesa da un po' di tempo per provare a rendere ...

Ecco come migliorare la fotocamera di Samsung Galaxy S9 - grazie a un membro di XDA : Gli ultimi smartphone top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S9 e S9+, hanno una peculiarità relativa al comparto fotografica che li rende unici nel mercato: stiamo parlando dell'apertura variabile del loro obiettivo. Ora, grazie a un membro di XDA, saremo in grado di sfruttare appieno le potenzialità del nostro smartphone Samsung! L'articolo Ecco come migliorare la fotocamera di Samsung Galaxy S9, grazie a un membro di XDA proviene da ...

Ad un passo dall’aggiornamento Oreo 8.1 per Samsung Galaxy S9 : nuovi indizi online : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per gli utenti che in questo 2018 si sono lasciati sedurre dal Samsung Galaxy S9 o dal Galaxy S9 Plus. Al dì là dei rumors riguardanti le nuove versioni cromatiche che stanno per fare il loro esordio sul mercato, così come vi abbiamo riportato non molto tempo fa su queste pagine, oggi 22 maggio tocca necessariamente fare il punto della situazione per quanto concerne l'arrivo sulla scena ...

Samsung Galaxy J4 è ufficiale : un entry level molto tradizionale : Samsung annuncia sul proprio sito pakistano la disponibilità del nuovo Samsung Galaxy J4, un entry level poco interessante decisamente tradizionale. L'articolo Samsung Galaxy J4 è ufficiale: un entry level molto tradizionale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch potrebbe venir presentato con Wear OS : Samsung potrebbe essere al lavoro per presentare il Galaxy Watch con all'interno non Tizen OS ma Wear OS. L'articolo Samsung Galaxy Watch potrebbe venir presentato con Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Migliora WiFi protetto 3.0 sui Samsung Galaxy : le novità di maggio e smartphone coinvolti : Emergono proprio oggi 21 maggio alcune novità per i Samsung Galaxy più recenti. Dopo aver esaminato di recente la questione per quanto concerne il Negozio Temi con un apposito articolo, in questo frangente tocca concentrarsi sulla funzione "WiFi protetto", che richiede un approfondimento sia in merito alle migliorie che sono state introdotte attraverso l'aggiornamento di fine maggio alla versione 3.0, sia a proposito degli smartphone che ad oggi ...

Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8 - Galaxy A8 Plus (2018) e non solo : Nella giornata di oggi Samsung ha dato il via al roll out di aggiornamenti software con le Patch di sicurezza di maggio 2018 per alcuni suoi smartphone, vale a dire Galaxy S8 (ed S8 Plus), Galaxy A8 Plus (2018) e Galaxy J1 mini Prime. Il roll out al momento riguarda solo pochi mercati. L'articolo Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8, Galaxy A8 Plus (2018) e non solo proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio : Nokia 7 Plus - Xiaomi Redmi 5 Plus - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 maggio sono: Honor 9, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio: Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6 (2018) e Galaxy J8 (2018) ufficiali in India : Infinity Display a basso costo : Infinity Display sotto i 300 euro? Samsung ha da poco presentato per il mercato Indiano i nuovi Galaxy J6 (2018) e Galaxy J8 (2018). Venite a scoprirli! L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018) e Galaxy J8 (2018) ufficiali in India: Infinity Display a basso costo proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S8 Lite lanciato in Cina con il nome di Galaxy S Light Luxury : Il Samsung Galaxy S8 Lite è stato presentato dal produttore coreano in Cina, ove sarà commercializzato con il nome di Samsung Galaxy S Light Luxury L'articolo Il Samsung Galaxy S8 Lite lanciato in Cina con il nome di Galaxy S Light Luxury proviene da TuttoAndroid.

Lancio ufficiale Samsung Galaxy S8 Lite oggi 21 maggio ma chiamatelo S Light Luxury : Dopo tante indiscrezioni il Samsung Galaxy S8 Lite sarà realtà proprio oggi 21 maggio. Praticamente con nessun preavviso, il produttore ha inviato alla stampa degli inviti per un evento che si terrà in Cina proprio in questo lunedì. Siamo al cospetto di un Lancio globale o solo locale e con quali specifiche tecniche? Il modello, oramai sembra ombra di dubbio, si chiamarà Samsung Galaxy S Light Luxury ma esaminiamone qualche dettaglio in ...

Samsung Galaxy S7 Edge : ecco cosa vi aspetta con l’aggiornamento a Oreo (video) : Sapete che il vostro Samsung Galaxy S7 Edge o S7 sta per ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0? ecco nel nostro video cosa vi aspetta, tutte le novità e una mini guida per l'installazione manuale senza aspettare la notifica di OTA. L'articolo Samsung Galaxy S7 Edge: ecco cosa vi aspetta con l’aggiornamento a Oreo (video) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 (2018) è già preordinabile e corredato di specifiche - render e video hands-on : Rimane ormai ben poco da scoprire riguardo al nuovo Samsung Galaxy J4 (2018) grazie alla marea di informazioni che sono trapelate da un negozio online ucraino. Oltre alla scheda tecnica completa e a vari render e immagini troviamo un video hands-on e la possibilità di preordinarlo a un prezzo che, al cambio attuale, non poi così male. L'articolo Samsung Galaxy J4 (2018) è già preordinabile e corredato di specifiche, render e video hands-on ...