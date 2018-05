: #News #Salvini:'Cedere su Savona? Nessun veto' - CybFeed : #News #Salvini:'Cedere su Savona? Nessun veto' - NotizieIN : Salvini:'Cedere su Savona? Nessun veto' - TelevideoRai101 : Salvini:'Cedere su Savona? Nessun veto' -

"I veti sulla composizione del governo se arriveranno bisognerà spiegarli a 18 milioni di italiani che ci hanno votato, non sarò comunque io a far saltare il tavolo". Questo il ragionamento diai parlamentari del Carroccio durante l'incontro di gruppo. A chi gli chiedeva se potrebbesull'economista Paolotra i favoriti a guidare il Tesoro,ha replicato: "Perché dovrei? Non mi risulta che ci siano veti. E' un merito rispondere ai cittadini italiani e non alle istituzioni europee".(Di mercoledì 23 maggio 2018)