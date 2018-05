Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Salvini : «Savona? Nessun veto su chi difende gli italiani» : Matteo Salvini durissimo arrivando ai gruppi della Camera. Il 'no' del Colle a Savona all'Economia? 'Non mi risulta che ci siano veti su Nessuno, se è una colpa aver detto che alcune scelte dell'Ue sono contro l'interesse nazionale quello è un merito'. Sui nomi 'aspettiamo ma ciò che mi ...

Paolo Savona ministro dell'Economia - Dagospia : la Lega ha rinunciato. Ma poi Matteo Salvini... : Il consueto flash di Dagospia , che ribalterebbe il quadro politico. Si parla di Paolo Savona , dato fino ad oggi in pole per il ruolo di ministro dell'Economia. Nome sgraditissimo a Sergio Mattarella , che non vuole al dicastero una persona dichiaratamente no-euro. Secondo Dago , la Lega avrebbe rinunciato al suo nome, piegandosi così ai voleri del ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Savona e Conte - cosa ci trovano Salvini e Di Maio? Sono uomini dell’establishment : A quanto mi è dato di sapere, nell’attuale ricostruzione della lunga vita di relazione del professor Paolo Savona – ad oggi ancora in corsa per una poltrona ministeriale in quota Matteo Salvini – resta tuttora aperto un piccolo buco nero, che va dal 1976 al 1980. Infatti, questo quadriennio corrisponde al periodo in cui il noto personaggio ricoprì la carica di direttore generale della Confindustria; alla corte di Guido Carli, che se ...

Governo : Di Maio - ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Non mi pare Salvini abbia detto questo”. Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell’Economia sia vincolante per il futuro Governo. L'articolo Governo: Di Maio, ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Governo - Conte e Savona su graticola : ipotesi Di Maio premier - no di Salvini : Nel caso in cui presidente del Consiglio e ministro dell'Economia saltassero, tutte le carte andrebbero rimescolate, dunque il Movimento tornerebbe a spingere per avere il suo candidato premier a ...

Governo - Mattarella prende tempo. Salvini 'O si parte o si vota'. Grana Savona all Economia : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...