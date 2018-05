Salvini | sarà premier a fare squadra governo ma non accetto veti

Governo Lega-M5S<br>Di Maio : "Sarà esecutivo politico"<br>Salvini : "Squadra pronta - UE non si preoccupi" : 18.39 - Terminato l’incontro della delegazione leghista con il presidente Mattarella, Matteo Salvini ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti: “Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un Governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro. Siamo pronti - ha proseguito il leader del Carroccio - , fatto nome e squadra chiara. All’estero non ...

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : sarà un governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

Come sarà il premier che Salvini e Di Maio proporranno a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia, oggi. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo che - dice - hanno accolto ...

Salvini : il premier sarà "terzo". Un superministero ai 5 Stelle : Per il ministero dell'Economia è circolato anche il nome dell'economista Paolo Savona, notoriamente contrario all'euro, ma il Colle avrebbe fatto emergere il proprio disappunto. Dunque oggi dopo l'...

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

Salvini stoppa Di Maio : "Non sarà lui il nuovo premier" | Video : "Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo. Ma sul nome del nuovo premier avverte: "Non saremo...

Governo - Salvini : trattativa chiusa Premier condiviso - sarà un politico : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il nome lo faremo a Mattarella

Salvini : “Lunedì il nome del premier. Né io né Di Maio - sarà professionista incontestabile” : Secondo Matteo Salvini il premier della coalizione M5S-Lega deve essere “una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”. Il leader della Lega e Luigi Di Maio si incontreranno nelle prossime ore e lunedì andranno al Quirinale.Continua a leggere

Salvini : premier sarà figura di professionalità incontestabile : Milano, 19 mag. , askanews, Né Salvini né Di Maio premier? 'Questo mi sembra chiaro'. Il premier sarà 'una figura che vada bene a entrambi, con esperienza professionale incontestabile e che condivida ...

Matteo Salvini : "Il premier sarà un professionista incontestabile" : "Né io né Di Maio premier? Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato a un gazebo a Milano. Secondo Salvini, il premier con M5S deve essere "una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma".Ai giornalisti che gli chiedono il nome del futuro presidente del Consiglio, ...

Di Maio : “Salvini non è un mio alleato”. Il grillino sarà premier : “Continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali