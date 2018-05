Salvini | Il nostro sarà il governo dell' orgoglio E ricostruiremo l' Ue

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Di Maio e Salvini a Mattarella : 'Il nostro candidato premier è Conte' : Semmai proprio questi elementi sollevano la questione della nomina della guida del ministero dell'Economia che i leghisti vorrebbero assegnare a Paolo Savona le cui.posizioni euroscettiche lasciano ...

Gentiloni : 'Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese' - la risposta di Salvini - : ... siamo pronti, insieme a tutto il centrodestra a lavorare per affrontare i problemi concreti degli italiani: lavoro, sicurezza, immigrazione, difesa degli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo' ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

Scontro Berlusconi-Salvini. Il Cavaliere : Matteo resta il nostro leader mai parlato accordi con Pd : Maria Stella Gelmini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese

