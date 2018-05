Salvini e Di Maio fanno muro | Savona al ministero del Tesoro  Le frasi contro euro e

Giuseppe Conte - ecco chi è il premier scelto da Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte, ecco il premier scelto da Di Maio e Salvini come presidente del consiglio. Lo ha confermato Luigi Di Maio uscendo dal Quirinale

Mattarella ha conferito l'incarico a Conte. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo - lungo incontro tra Conte e Mattarella per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo Salvini-Di Maio - Francesco Verderami : l'errore fatale di Silvio Berlusconi : Dipinge uno scenario drammatico per il nostro sistema politico , Francesco Verderami sul Corriere della Sera . A innescarlo sarebbe il via libera che Silvio Berlusconi , circa una settimana fa, ha ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Savona e Conte - cosa ci trovano Salvini e Di Maio? Sono uomini dell’establishment : A quanto mi è dato di sapere, nell’attuale ricostruzione della lunga vita di relazione del professor Paolo Savona – ad oggi ancora in corsa per una poltrona ministeriale in quota Matteo Salvini – resta tuttora aperto un piccolo buco nero, che va dal 1976 al 1980. Infatti, questo quadriennio corrisponde al periodo in cui il noto personaggio ricoprì la carica di direttore generale della Confindustria; alla corte di Guido Carli, che se ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – 'Non mi pare Salvini abbia detto questo". Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell'Economia sia vincolante per il futuro Governo.

Giuseppe Conte - Sergio Mattarella telefona a Salvini e Di Maio per avere l'ultima conferma : Prima di convocare Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha chiamato i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sapere se confermavano la scelta del premier. Secondo ansa.it c'è stata ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Sì, ci siamo visti, ma non è una novità". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell'incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E' quanto filtra dagli ambienti del Quirinale.