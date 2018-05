Salute | una dieta ricca di frutti di mare migliora le possibilità e i tempi di

Dalla Calvino una ricerca sull'origine ed evoluzione dell'Ospedale e sulla Salute dei piacentini : ... e documentato su come erano le abitazioni, come la città cresceva insieme al suo ospedale che a poco a poco si modernizzava, si ingrandiva e si adeguava ai progressi della scienza e della medicina. ...

Lady Gaga popstar impegnata - dalla campagna per la Salute mentale con Harry e William all’aiuto ad una coppia LGBT : Negli ultimi anni Lady Gaga ha dimostrato continuamente di essere impegnata su più fronti in battaglie che le stanno a cuore, da quelle meramente politiche col sostegno a Hillary Clinton nella corsa alle presidenziali contro Trump a quelle di stampo sociale come l'iniziativa che sta portando avanti insieme ad altri celeberrimi testimonial come i membri della famiglia reale inglese. Lady Gaga ha partecipato ad una campagna volta a promuovere ...

Colonie umane sulla Luna minacciate dalla polvere : Salute a rischio : L'uomo sogna di tornare sulla Luna e, dal satellite, dare il via alla colonizzazione dello spazio. Un obiettivo ambizioso che potrebbe tuttavia esser ostacolato da un problema. La polvere Lunare ...

Salute : in Italia ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita : ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita. L’Associazione ASM onlus e la Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia affrontano ogni giorno una sfida impegnativa ma irrinunciabile: diminuire il numero dei bambini che ancora oggi nascono con una malattia congenita. In Italia, si tratta di 43.200 neonati ogni anno. Quest’anno l’Illustrissima Casa Jantus Lordi de Sobremonte ha deciso di dare un contributo a ...

Vulcano Kilauea : le eruzioni continuano mentre si apre una nuova frattura e cominciano a farsi sentire i primi problemi di Salute [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

PERCHE' I CAPELLI DIVENTANO BIANCHI? STRESS E MALATTIE/ Salute - colpa di una proteina : le parole del dr Pavan : Lo STRESS porta ad avere CAPELLI bianchi. Secondo uno studio americano la proteina Mitf, non agendo correttamente sul sistema immunitario provoca la nascita di peli e CAPELLI bianchi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:14:00 GMT)

Azalea - cos'è e perché è il fiore della Ricerca/ Simbolo della Salute femminile - ha una missione “speciale” : Azalea, cos'è e perché è il fiore della Ricerca. Simbolo della salute femminile, ha una missione “speciale”. Le ultime notizie sulla pianta usata dall'Airc per la festa della mamma(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:14:00 GMT)

Salute : una corretta alimentazione preserva l’udito : Attenzione a cosa si mangia. Se non si segue una dieta equilibrata si rischiano effetti dannosi sull’udito. E’ quanto emerge da uno studio del Brigham and Women’s Hospital pubblicato sul Journal of Nutrition. “E’ interessante notare che coloro che seguono una dieta generale sana hanno un rischio inferiore di perdita uditiva moderata o peggiore. Mangiare bene contribuisce a uno stato generale di buona Salute e può ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra Saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

La polvere lunare potrebbe essere pericolosa per la nostra Salute : (Foto: Time Life Pictures / Getty Images) Tornare sulla Luna e, perché no, colonizzarla. Ma conosciamo davvero tutti i rischi per la salute umana? Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista GeoHealth, ha approfondito gli effetti della polvere lunare sulle cellule polmonari umane e sui neuroni di topo: a seguito dell’esposizione, fino al 90% delle cellule umane muore, mentre nelle cellule di topo sono stati riscontrati danni al dna che potrebbero ...

Fake news sulla Salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...

USA - ex medico di Trump : mai scritto che gode di una Salute “eccellente” : Harold Bornstein, ex medico del presidente Donald Trump, ha dichiarato di non aver mai scritto la lettera del 2015 in cui si sosteneva che l’allora candidato alla Casa Bianca godesse di una salute “eccellente“: Trump “mi dettò l’intera lettera”, ha dichiarato Bornstein alla Cnn. Nell’intervista il medico ha sottolineato che la lettera in cui si sosteneva che Trump sarebbe “l’individuo più in ...

Salute - incinta con un tumore al seno : diventa mamma grazie a una chemio speciale : Storia a lieto fine per una donna che, al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di avere un carcinoma in entrambi i seni: è riuscita ad essere operata e a partorire un bel maschietto all’ottavo mese di gravidanza. Adesso mamma e bambino stanno bene. E’ successo al Policlinico di Modena, protagonista una donna italiana di 36 anni. La donna è stata seguita dall’equipe dei medici della Breast Unit del Policlinico di Modena ...

Una città della Salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : 'Abbiamo voluto rivolgerci alle scuole - ha evidenziato Vizza - perché ai ragazzi bisogna trasmettere il vero messaggio dello sport, che li porta a socializzare e a migliorarsi in generale nella vita'...