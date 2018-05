Salute | trapianto di fegato tra pazienti Hiv positivi | primo caso in Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Alla X edizione di Icar, in corso a Roma sino al 24 maggio, sono stati presentati i risultati del follow up ad un anno deldida donatore con infezione da Hiv in ricevente con infezione da Hiv eseguito all’ospedale Niguarda di Milano. “L’implementazione dei farmaci anti HCV nel trattamento dei trapiantati ha incrementato la sopravvivenza dei soggetti con coinfezione Hiv Hcv bloccando la rapida progressione della recidiva di Hiv sultrapiantato“, spiega in un comunicato Massimo Puoti, membro della Simit – Societàna Malattie Infettive e Tropicali. Nel corso del X congresso Icar vengono presentati i risultati del follow up ad un anno deleseguito all’Ospedale Niguarda di Milano dall’equipe della Chirirgia dei Trapianti, diretta dal professore Luciano De Carlis in collaborazione con l’equipe delle Malattie Infettive ...