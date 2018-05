Salute | la dieta mediterranea personalizzata nei bambini

Salute : una dieta ricca di frutti di mare migliora le possibilità e i tempi di concepimento : Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha scoperto che le coppie che seguono una dieta ricca di frutti di mare hanno maggiore probabilità di concepire: queste coppie tenderebbero ad avere rapporti sessuali più frequenti e concepirebbero più velocemente rispetto alle altre coppie. “Il nostro studio suggerisce che i frutti di mare possono avere molti benefici riproduttivi, compresi tempi più brevi per la ...

Salute - il segreto per non ingrassare? "La dieta su misura" : Napoli , askanews, - E' possibile gustare un gelato e non ingrassare o scegliere di mangiare solo verdure e non vedere benefici sulla bilancia? Secondo Eran Segal ed Eran Elinav, ricercatori dell'...

Salute : la dieta mediterranea tra le migliori al mondo : “La dieta mediterranea è tra le più sane al mondo: è una dieta ricca di pesce, grassi monoinsaturi da olio di oliva, frutta, verdura, cereali integrali e, negli adulti, anche un moderato consumo di alcol. Il suo contenuto varia nei diversi paesi, ma i principi sono simili e i benefici di questo stile alimentare comprendono la prevenzione dello sviluppo e la riduzione dell’incidenza delle malattie cardiovascolari, del cancro al seno, ...

Salute : la dieta vegetariana riduce il rischio di ingrassare e fa bene anche al portafoglio : Secondo due ricerche presentate al congresso europeo sull’obesità, in corso a Vienna, condotte da Zhangling Chen, della Erasmus MC Rotterdam e da Hilary Green del centro di ricerca Nestlé a Losanna, preferire prodotti di origine vegetale consente di mettersi al riparo dai chili di troppo a lungo termine, dall’età adulta fino alla vecchiaia, e ne beneficia anche il portafoglio, in quanto la dieta vegetariana è meno costosa rispetto a ...

Dieta e Salute : ecco i falsi miti a tavola : Spesso e volentieri, nel preparare il pranzo o la cena si sceglie di cucinare determinati alimenti poiché vi è la convinzione comune che facciano bene alla salute. Tante volte non è però così: ecco tutti i falsi miti a tavola, raccolti dal sito Cracked, così da fare chiarezza.I grassi non causano un aumento di peso ma aiutano a saziare e a consumare meno calorie. Bisogna scegliere però quelli buoni, contenuti ad esempio in alimenti come avocado, ...

Dieta - tre frullati per dimagrire in Salute : Tre frullati semplici e ideali per dimagrire da inserire nella Dieta. Sono ai mirtilli, alla banana e al cioccolato e lampone. Ecco come si preparano.

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

La "dieta mediterranea" fa bene alla Salute ed anche al nostro cervello : Quante volte abbiamo sentito persone dire di essere a dieta, per poter perdere i chili in eccesso? Quanto spesso ci è capitato di sentire i medici declamare gli effetti di una corretta alimentazione? Tutto vero e tutto giusto, ma d'ora in poi potremmo assistere a qualcosa di più, di più importante e, forse, quasi rivoluzionario. Perché secondo uno studio olandese condotto su oltre 4.000 pazienti un corretto stile di vita in termini culinari ...

Dieta macrobiotica per dimagrire : toccasana per la Salute : La Dieta macrobiotica può far dimagrire di circa 3 chili in pochi giorni mangiando determinati alimenti che sono anche un toccasana per la salute.

Avocado nella dieta per dimagrire : fa bene alla Salute : Mangiare l'Avocado fa bene alla salute. E' un frutto ricco di vitamine, fibre ed è antiossidante. E' protagonista di una dieta. Ecco cosa si mangia.

Limone nella dieta per dimagrire : toccasana per la Salute : Il Limone nella dieta dei tre giorni fa dimagrire, depura l'organismo e fa bene alla salute. E' antisettico, battericida, diuretico e dissetante.

Salute - il nutrizionista : 1/3 delle morti premature è evitabile con una dieta vegetariana : Almeno un terzo delle morti premature potrebbe essere evitato se tutti adottassero una dieta vegetariana, hanno calcolato gli scienziati della Harvard Medical School, secondo i quali i benefici di una dieta ‘verde’ sono stati ampiamente sottovalutati. “Abbiamo appena fatto alcuni calcoli sulla questione di quanto potremmo ridurre la mortalità convertendoci a una dieta più vegetariana, non necessariamente vegana, e le nostre ...

Salute : la dieta mediterranea fa bene anche all’intestino : Secondo i risultati di una ricerca del Wake Forest Baptist Medical Center, pubblicata su Frontiers in Nutrition, una dieta in stile mediterraneo farebbe bene anche all’intestino: un regime alimentare ricco di frutta e verdura farebbe infatti aumentare i batteri buoni fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% di una dieta basata sulla carne. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione studiando dei primati, divisi in 2 gruppi: uno seguiva una ...

Cioccolato nella dieta come antistress sul lavoro : fa bene alla Salute : Il Cioccolato nella dieta è un ottimo alleato del benessere fisico e della salute mentale ma anche un rimedio antistress sul lavoro. Lo studio.