Salute | entro il 2045 nel mondo ci sarà una persona su 4 obesa

Parte “il Giro della Salute ” : il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia : Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “ Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi ...

Salute e corretta alimentazione : torna il Sementi Festival - in programma nel centro storico di Corinaldo : Quali linee guida seguire per una corretta alimentazione e per mantenersi in Salute più a lungo? Come selezionare i prodotti che il mercato ci propone? Come integrare cultura e agricoltura, “saperi tradizionali” e scienza, arte e rispetto per l’ambiente? Di questo e tanto altro si parlerà nell’ambito della seconda edizione di Sementi Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio per le vie del centro storico di Corinaldo, in provincia di ...