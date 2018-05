Salute | donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopausa

Onu : la Salute delle donne a rischio per cambiamenti climatici : Di fronte alle catastrofi ambientali sono migliaia le persone costrette ad abbandonare la propria casa. L'Onu lancia l'allarme, le donne sono a rischio salute. cambiamenti climatici: in pericolo la salute delle donne Gli scienziati avvertono sulla pericolosità dei cambiamenti climatici. I mutamenti sono un problema grave che colpisce la sfera femminile. A New Orleans le vittime dell'uragano Katrina furono per l'80% donne. Lo tsunami che colpì le ...

Salute : disturbi alimentari per 3 milioni di italiani - il 96% sono donne : In Italia si stima che siano piu’ di 3 milioni le persone affette da disturbi dell’alimentazione di cui il 95,9% sono donne e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulla Salute delle donne. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questi disturbi sono associati a ...

Giornata per la Salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Mattarella : prevenzione per Salute donne : 11.48 "L'intera società è influenzata nel suo sviluppo dal contributo femminile.La 3° Giornata nazionale dedicata alla salute della donna è occasione per riflettere sull'importanza che può avere lo studio dei meccanismi attraverso i quali le differenze legate al "genere" agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie,non solo per assicurare il benessere delle donne e garantire il rispetto pieno della loro dignità,ma per ...

Salute : ecco perché le donne in gravidanza e i figli dovrebbero limitare il consumo di zuccheri aggiunti : Le ricerche si stanno concentrando sempre di più sugli effetti avversi del consumo di zuccheri sulla Salute. Gli zuccheri aggiunti vengono introdotti nei cibi e nelle bevande durante i processi di preparazione. Ora continuano ad aumentare le prove secondo cui il consumo di zuccheri può influenzare in maniera negativa lo sviluppo cognitivo dei bambini. I ricercatori hanno raccolto i dati sulla valutazione alimentare di oltre 1.000 donne incinte ...

Lorenzin : “Tutelare la Salute delle donne per favorire l’intera famiglia” : Tutelare la salute femminile “significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la collettivita’, perche’ le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale”, essendo spesso le responsabili della cura dell’intera famiglia. A sottolinearlo e’ il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, alla vigilia della III Giornata nazionale della salute della donna, promossa dal dicastero ...

Uomini e Donne - Marco Firpo si ritira dal Trono Over : il dramma di Salute : In molti hanno notato l'assenza di Marco Firpo , ex fidanzato di Gemma Galgani , durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi . Il concorrente non ha ...

Uomini e Donne - Marco Firpo ha gravi problemi di Salute/ L'ex di Gemma Galgani operato d'urgenza al cuore : Uomini e Donne, Marco Firpo ha gravi problemi di salut: L'ex di Gemma Galgani operato d'urgenza a cuore aperto. Le ultime notizie sul Cavaliere del Trono Over(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne - l'indiscrezione : "Marco non è in studio perché ha gravi problemi di Salute" : Da qualche settimana Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è accaduto al cavaliere del trono over? Il settimanale Diva e Donna ha rivelato che ...

Salute - endometriosi : ne soffre il 10-15% delle donne - sabato la Giornata Mondiale : In tutto il mondo, Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi che quest’anno culminerà sabato 24 con la Giornata Mondiale, istituita per sensibilizzare la popolazione sulla malattia. Si stima che l’endometriosi colpisca circa il 10-15% delle donne in età fertile – 3 milioni i casi solo in Italia – con un enorme ritardo nella diagnosi che mediamente arriva dopo 7 anni, generalmente nella fascia d’età tra i 25 e i 35 anni. E’ una ...