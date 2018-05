Sacrificio D’Amore torna su Canale 5 al mercoledì sera | attesi risultati migliori?

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Francesco Arca attualmente è impegnato sul set di una nuova serie spagnola (Los Nuestros 2) insieme a Paula Echevarria ma presto lo rivedremo ind'Amore chesu5 dopo la lunga pausa invernale. La lunga serie partita sotto iauspici e poi non in grado di portare a casa ottimi, è stata sospesa e la messa in onda rimandata proprio a questa primavera.Per molti addetti ai lavori la messa in onda è stata rimandata a causa degli scarsi ascolti ottenuti dalle prime puntate ma Mediaset ha chiarito che non è così e che la programmazione diD'Amore prevede tre tranche distinte. La prima è quella andata in onda in inverno, la seconda in primavera e la terza, sembra, andrà in onda in autunno o, comunque, a fine estate.Nei palinsesti estiviD'Amore compare sempre nel prime time di5, salvo cambiamenti, al...