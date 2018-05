Rugby – Serie A | domenica si gioca la finale che assegna il titolo di campione d’Italia

Rugby – Finale Serie A : Verona-Valsugana allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia : Serie A Rugby: allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia la Finale tra Verona e Valsugana Tutto pronto a Reggio Emilia per l’atto conclusivo del campionato nazionale di Serie A di Rugby che vedrà affrontarsi le due squadre promosse in Eccellenza, Verona Rugby e Valsugana Rugby, che proprio nella città del Tricolore domenica 27 maggio alle ore 17 si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia di categoria. Teatro della ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : il barrage sorride a Valsugana e Villorba - out Frascati e Montevirginio : Non hanno avuto molta storia i barrage per determinare le ultime due semifinaliste del campionato italiano della Serie A di Rugby femminile: a vincere sono state le squadre classificatesi al secondo ed al terzo posto nel Girone 1, quello Nord per intenderci, che hanno avuto la meglio sulle due squadre del raggruppamento Centro-Sud. Il Valsugana ha dominato il Frascati per 78-7, mentre il Montevirginio ha ceduto al Villorba per 3-45. Si delineano ...

Rugby a 7 – Gp Series di Mosca - la Nazionale Italiana si qualifica ai quarti di finale : La Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe Con il secondo posto nel girone, a pari punti con l’Inghilterra prima classificata, la Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe. Gli Azzurri, nella prima partita di giornata, hanno superato la Spagna ...

Rugby – I dodici convocati azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca : Italseven: i dodici azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio. L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il Galles per chiudere alle 14.30 la fase di ...

Rugby a 7 - World Series Langford 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Langford la quarta tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Canada, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 46-0. Al terzo posto gli USA che battono la Francia per 21-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto il Canada, che batte per 29-12 l’Irlanda. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 29-24 le Fiji. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terminata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...

Rugby Serie B - niente da fare in Sardegna per la Sertori : Il campo ha dato il responso che era prevedibile, perché i sardi in questa stagione hanno marciato a ritmo più sostenuto dei sondriesi e sono attualmente in quinta posizione, inoltre passare sul loro ...

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Rugby - Serie B : Edilnol Brc ultima gara in casa con Amatori e Union Milano : ultima gara della stagione sul campo di via Salvo D'acquisto per Edilnol Brc che domenica saluterà il pubblico amico, da sempre prezioso sostegno del XV gialloverde. Ospite del 21° turno sarà l'...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 17ma giornata. Definite le squadre che si giocheranno il titolo : Disputata la 17ma e penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A di Rugby femminile, che ha emesso alcuni verdetti interessanti, lasciando tuttavia ad un paio di partite dell’ultimo turno, il compito di delineare con precisione gli accoppiamenti della post season, di cui però si conoscono già tutti i nomi delle squadre che vi parteciperanno. Nel Girone 1 Colorno vince il big match di giornata contro il Monza e ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - ora in vetta alla classifica : Nel primo pomeriggio italiano si conclude a Singapore l’ottava tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano l’Australia per 28-22. Al terzo posto l’Inghilterra, che batte il Sudafrica per 26-24. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera le Samoa per 36-17. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : risultati e classifiche della 16ma giornata. Doppia capolista nel gruppo 2 : Una Doppia capolista nel Girone 2 del campionato italiano di Serie A di Rugby femminile: Montevirginio Mini Rugby e Rugby Bologna 1928 sono pari a quota 69 punti dopo sedici giornate giocate e quando mancano solo due turni alla conclusione. Nel Girone 1 invece definita la prima piazza: Rugby Colorno precede il Valsugana Rugby Padova staccato di cinque lunghezze. Andiamo a scoprire i risultati della sedicesima giornata con le classifiche ...

Rugby a 7 - World Series Kitakyushu 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Kitakyushu la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Giappone, in finale la Nuova Zelanda si impone sulla Francia con il punteggio di 24-12. Al terzo posto l’Australia, che batte la Spagna per 19-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Russia, che batte per 30-7 le Fiji. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 36-5 la Cina. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 15ma giornata. Montevirginio batte Frascati - Bologna in vetta : Matematicamente determinate cinque delle sei squadre che parteciperanno alla post season della Serie A di Rugby femminile: nel girone 1 avanti Colorno, che inanella la 15ma vittoria consecutiva con bonus offensivo battendo 94-5 Verona, Padova, che ha vinto addirittura 0-147 in casa del Cogoleto, e Villorba, che vince 5-56 in casa del Pavia. Completano il turno le inutili vittorie, ai fini play off, di Monza su Torino per 46-3 e di Treviso su ...