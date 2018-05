Royal Wedding | c’è qualcosa di strano nelle foto ufficiali del principe Harry e di Meghan

Il reverendo Curry : "Il Royal wedding? Quando ho ricevuto l'invito ho pensato fosse un pesce d'aprile" : Quando Harry e Meghan contattarono il reverendo Michael Curry per chiedergli di celebrare le nozze dell'anno, Lui era convinto si trattasse di uno scherzo. "Ho pensato a un pesce d'aprile", ha ammesso il vescovo di Chicago e capo della Chiesa episcopale Usa, che durante la cerimonia nella Cappella di San Giorgio, a lungo ha rubato la scena ai due sposi Harry e Meghan.Curry non immaginava nemmeno che la sua predica sul "potere di redenzione ...

Chi è Kitty Spencer? La nipote di Lady Diana ha incantato tutti al Royal wedding : Ventisette anni, di professione modella, laureata e con un Master in Economia, la nipote di Lady Diana è stata definita una delle ragazze più belle del Paese. Richiestissima da stilisti di tutto il ...

Chi è Kitty Spencer? Dopo Meghan - la più bella del Royal Wedding era la nipote di Lady Diana [GALLERY] : Kitty Spencer è la più bella del reame? La bionda nipote di Lady Diana spicca per eleganza e bellezza al Royal Wedding di Meghan e Harry Segni particolari: nipote di Lady Diana. Lei è la meravigliosa modella inglese Kitty Spencer, figlia del fratello della defunta ex moglie del principe Carlo. In quanto a classe e savoir-faire la bella bionda non deve invidiare niente a nessuno e ciò l’ha dimostrato al Royal Wedding di Meghan Markle e il ...

Royal Wedding : le bomboniere sono già in vendita online : Una bottiglietta d’acqua, un biscotto di pasta frolla, una moneta di cioccolato, un magnete da frigo e un buono sconto per il negozio di souvenir al Castello di Windsor, tutto all’interno di una borsa di tela con le iniziali degli sposi. Alcuni invitati al Royal Wedding non hanno perso tempo e, poche ore dopo il fatidico sì tra Harry e Meghan, hanno messo in vendita online le gift-bags che la coppia reale ha regalato in occasione del loro ...

“Non era per Diana”. Royal Wedding - ecco il perché del posto vuoto accanto a William… : Peonie e non ti scordar di me: questi i fiori scelti dagli sposi per gli addobbi del Royal Wedding. Uno dei tanti omaggi a Lady Diana: i fiori che il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto erano i preferiti di Lady D. E Harry, in un giorno importante come quello del suo matrimonio, ha voluto che, in qualche modo, sua madre fosse “presente”. Ma quello è stato solo uno degli omaggi all’amata principessa scomparsa in un tragico incidente ...

Il pranzo del Royal Wedding : dal dolce al salato - tutto quello che hanno mangiato a corte : Abbiamo seguito passo passo Meghan che arrivava alla chiesetta di Saint George al Castello di Windsor, l'abbiamo vista percorrere la navata sotto braccio al suocero Carlo e abbiamo visto la commozione di Harry che le toglieva il velo dal viso. Abbiamo assistito al fatidico sì e abbiamo visto i due sposini lasciare la chiesa in carrozza salutando il bagno di folla che li aspettava sognante. Abbiamo visto tutto del matrimonio di Harry e ...

Jessica Mulroney come Pippa Middleton - il Lato B della migliore amica di Meghan protagonista del Royal Wedding [GALLERY] : Jessica Mulroney strega gli inglesi al matrimonio di Meghan Markle ed il Principe Harry, la bellissima canadese ottiene l’effetto Pippa Middleton alle nozze dell’anno L’effetto Pippa Middleton ha avuto un forte ascendente sulle nozze della sorella Kate ed il Principe William. Il suo Lato b perfettamente fasciato nell’abito bianco da damigella aveva quasi rubato la scena alla sposa nel 2011 e si temeva potesse accadere lo ...

“Lo hanno arrestato dopo le nozze”. Bomba-scandalo sul Royal Wedding. A finire ‘a braccetto’ della polizia è uno della famiglia. Che roba… : Quella di Meghan Markle è una famiglia quantomeno particolare. I rapporti, proprio come quelli di tantissime altre famiglie, sono alquanto logorati e i “personaggi” di questo albero esteso genealogico, sono molteplici. Tanti si sono resi protagonisti nel corso di questi ultimi mesi: in primis il padre della bella Meghan, figura controversa non presente alle nozze della figlia, l’ex marito e ora anche un nipote. Insomma i ...

Royal Wedding - tutti concentrati su Kitty Spencer - ma pure il fratello… Chi è Louis - il cugino (single) di Harry : Non solo gli sposi, anche se ovviamente la scena era tutta loro: al Royal wedding di cui ancora tanto si parla si sono fatte notare tante altre personalità. Primo tra tutti David Beckham, in assoluto il vip più commentato, ritwittato e amato da chi non si è perso la diretta dell’evento dell’anno. Bello come il sole, impeccabile in grigio Dior, ha oscurato senza ombra di dubbio la moglie Victoria e persino George Clooney, altro ...

Royal Wedding : un miliardo di sterline in più per il Regno Unito : Un miliardo di sterline: è questo lo slancio che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle porterà all’economia britannica secondo Brand Finance, agenzia indipendente di consulenza strategica e valutazione marchi leader a livello mondiale. Un’accelerazione così suddivisa: 300 milioni al turismo, altrettanti al settore comunicazione, 250 al settore retail e ristoranti, 150 alla moda e 50 al merchandise. Cifre che gettano acqua, e tanta, ...

Royal Wedding - Thomas Markle difende la figlia : "Spero i miei parenti si zittiscano!" : Si sta riprendendo da un intervento chirurgico al cuore e, per tale motivo, non è riuscito a partecipare al Royal Wedding . Ma il padre di Meghan Markle non solo ha seguito il matrimonio dell'anno in ...

Principe Harry e Meghan Markle : il fotografo racconta la storia dello scatto più bello del Royal Wedding : Tra le tante immagini arrivate dal Royal Wedding, ce n'è una che è piaciuta a migliaia di persone nel mondo tanto che è diventata virale.Dopo essersi sposati nella cappella di San Giorgio, il Principe Harry e Meghan Markle hanno sfilato a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli. E il fotografo Yui Mok è riuscito a scattare una foto molto originale: i due sposi visti dall'alto, mentre si tengono per mano.--Yui Mok, entusiasta del ...

La sedia libera al Royal Wedding non era per Diana - ma per la Regina Elisabetta : Il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il loro "I will" in una gremita St George's Chapel, ma nonostante i numerosi invitati, un posto al fianco del principe William è stato lasciato libero. Molti si sono chiesti quale fosse la motivazione, leggendo nella scelta un omaggio alla principessa Diana. Quel posto, in realtà, non era per lei: semplicemente era necessario lasciare la visuale libera alla Regina, posizionata ...

Perché la madre di Meghan era seduta in seconda fila durante il Royal wedding? : Il 19 maggio, gli occhi erano puntati sul principe Harry e Meghan Markle, ma l'attenzione di molti è stata catturata dalla madre della sposa, Doria Ragland, al fianco della figlia nel suo grande giorno.Il mondo intero si è innamorato di Doria, commossa durante la cerimonia, e in tanti si sono chiesti perché fosse seduta in seconda fila alla St. George's Chapel. Secondo l'esperto di reali, Alaistar Bruce, a scegliere la ...