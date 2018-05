Mondiali : Argentina - portiere Romero ko : L'ex sampdoriano Romero era uno dei tre portieri scelti da Sampaoli per la Coppa del Mondo in Russia, insieme a Franco Armani, che ora l'80% degli argentini vuole fra i pali della Selezione, e ...

Mondiali Russia 2018 - guai per l’Argentina : Romero dà forfait! : Mondiali Russia 2018, Romero salterà la competizione ed ora l’Argentina dovrà ‘eleggere’ il proprio portiere titolare: sarà Caballero? Il portiere argentino Sergio Romero è stato escluso oggi dalla Coppa del Mondo in Russia a causa di un infortunio al ginocchio, secondo quanto comunicato dalla Federcalcio argentina (Afa). Il 31enne portiere “ha subito un blocco articolare al ginocchio destro che lo lascerà fuori dalla ...

Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero - ucciso dallo squadrone della morte in San Sanvador : Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero diventeranno santi il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi sui giovani. Lo ha deciso Papa Francesco che lo ha comunicato ai cardinali presenti al concistoro convocato proprio per fissare le date delle canonizzazioni. Oltre a Montini e Romero, infatti, Bergoglio proclamerà santi don Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del santissimo Sacramento; don Vincenzo Romano, ...

