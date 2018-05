Roma | paura in gita | pullman fuori strada a Bracciano Ultime notizie | 35 bambini a

Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno - i dati fanno paura : test gratuiti : Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:19:00 GMT)

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Roma - un altro bus 63 si blocca nel punto esatto di quello esploso : paura in via del Tritone : La maledizione del 63 . Ancora paura in via del Tritone , a Roma : stamattina un autobus si è fermato con le quattro frecce nello stesso identico punto dove martedì scorso un mezzo ha preso fuoco ...

Roma - inferno sul bus : troppe buche - esplodono i vetri. Paura a bordo : Paura a Roma venerdì sera attorno alle 21,30 a bordo di un bus Atac della linea 301 in zona piazza Mazzini. Non bastavano i sempre più frequenti episodi di mezzi che vanno a fuoco. Oggi...

Roma : attimi di paura sul GRA. Auto completamente in fiamme : Roma: non ci sono feriti Roma – Auto completamente avviluppata dal fuoco poco prima delle 13 sul GRA. Istanti di paura all’altezza della Via del Mare. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato il conducente già fuori del veicolo e hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio. La corsia interna è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutto il tempo dell’intervento. Non ci sono persone ferite o intossicate. ...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - «Non abbiamo paura prendiamo i mezzi - ma adesso basta» : Furibondi. Non spaventati. Dopo che ieri un autobus ha preso fuoco in pieno Centro, i Romani non hanno paura nel prendere i mezzi pubblici, ma lamentano ritardi e servizi scadenti. Una signora, già ...

Roma - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ferita al braccio e al viso una ragazza, impegata come commessa, che si trovava...

Paura a Roma : autobus in fiamme nella Capitale [FOTO] : 1/38 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Roma - un altro mezzo a fuoco : paura sul bus degli studenti : Un altro bus è andato a fuoco a Roma , dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di Castel Porziano , di fronte a una scuola. ...

Bus in fiamme - abitare a Roma comincia a far paura : Avranno pensato a un attentato i turisti che oggi erano a via del Tritone a Roma. Che cos’altro avrebbe potuto essere quell’autobus interamente in fiamme, attorniato da un’enorme colonna di fumo? E invece no. Non sanno, i turisti, che gli autobus a Roma vanno a fuoco da soli, anche senza attentatori. È successo varie volte dall’inizio dell’anno, ma nessuno finora è mai morto (anche se quella di oggi poteva essere ...