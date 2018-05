Roma | paga due killer per uccidere il marito | la vittima è il procuratore sportivo Mineo

Roma - Raffaelle Marra : 'Ho pagato la vicinanza alla Raggi : fu M5S a chiamarmi in Campidoglio' : Sta per partire o forse è appena tornato. Raffaele Marra, l'ex braccio destro di Virginia Raggi, è in attesa sotto i portici di piazza Vittorio. Sabato, ora di pranzo: davanti a sé ha un trolley. È la ...

Ruby Ter - Berlusconi rinviato a giudizio a Roma per corruzione : “Ha pagato Apicella per indurlo alla falsa testimonianza” : Avrebbe pagato Mariano Apicella ma non in cambio di una serata musicale. Al contrario il cantante napoletano non avrebbe dovuto “cantare” davanti ai pm che indavano sul caso Ruby. Sarà processato un’altra volta per corruzione Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma nell’ambito di uno dei filoni del cosiddetto Ruby ter. Insieme all’ex premier, è stato rinviato a giudizio ...

“2 caffè - ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia : Una polemica vecchia come il mondo quella sui prezzi gonfiati dagli esercizi pubblici quando a chiedere di essere serviti, solitamente in qualche famosa città piena di monumenti e bellezze artistiche di sorta, sono dei turisti. Il conto lievita improvvisamente appena il cliente lascia intuire di non essere indigeno, spesso così tanto da scatenare reazioni feroci in rete da parte tanto dei Truffati quanto degli utenti che chiedono ...

Roma. Bioparco : tutte le mamme pagano la metà : In occasione della festa della mamma, nella settimana dal 7 al 13 maggio 2018, al Bioparco di Roma tutte le

Roma - Raggi : 'Scoperta casa popolare subaffittata e senza canone pagato' : 'Abbiamo scoperto una casa popolare che era stata illegalmente subaffittata nel quartiere Prenestino: la donna che ne deteneva la disponibilità l'avrebbe infatti ceduta in cambio di denaro a un'altra ...

Bollette non pagate - lite Roma : 56enne ucciso da patrigno/ Ultime notizie : discussioni dopo morte della donna : Monterotondo, lite per le Bollette tra un 56enne ed il patrigno: 80enne lo accoltella a morte, arrestato nella notte. Alla base del delitto motivi economici.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Roma - lite per bollette non pagate : 80enne uccide il figlio della compagna : A dare l'allarme il coinquilino della vittima. Da un prima ricostruzione, sembra che l'anziano sia arrivato all'abitazione del 56enne già con il coltello. Durante una lite la vittima avrebbe colpito l'...

Roma - litigano per le bollette non pagate : 80enne uccide il figliastro a coltellate : Un uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a Monterotondo, vicino Roma. Per l'omicidio i carabinieri della compagnia di ...

Roma - pagano il tassista - poi lo aggrediscono per rapinarlo/ Fermati quattro minorenni nella capitale : Roma, pagano il tassista, poi lo aggrediscono per rapinarlo: Fermati quattro minorenni nella capitale in zona Marconi precisamente all'altezza di viale Grimaldi nella giornata di oggi.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Stupro alla Caffarella a Roma - per ora ha pagato solo la vittima - ancora nessun risarcimento : Stupro alla Caffarella a Roma, per ora ha pagato solo la vittima, ancora nessun risarcimento I colpevoli non hanno i mezzi per pagare. Per loro deve farlo lo Stato ma l'Avvocatura ha fatto ricorso ed è tutto congelato. La vittima ha pagato invece 3mila euro.

Stupro alla Caffarella a Roma - per ora ha pagato solo la vittima - ancora nessun risarcimento : Nel giorno di San Valentino del 2009 lei, allora giovane ragazza, fu vittima di uno Stupro nel parco della Caffarella, a Roma. Gli aggressori, due romeni, sono stati condannati a sette anni di carcere ...

Roma - la discoteca Sapienza : musica - alcol e sballo nella festa a pagamento : Benvenuti al 'TeppaFest' ovvero al festival 'delle resistenze metropolitane', firmato e prodotto dai collettivi di quello che è uno degli atenei più antichi al mondo. Finanziato dal pubblico danzante,...

Grancio (ex M5S) : Stadio della Roma? Lo pagano i cittadini : Roma – Cristina Grancio (ex consigliera M5S del Comune di Roma) è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’espulsione dal M5S “Il Movimento quand’era all’opposizione e quindi riusciva molto bene a soddisfare quel desiderio di partecipazione che veniva dal basso –ha affermato ...