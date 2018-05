Roma | il caro rinnovi | Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi | Pellegrini

Mille Miglia : ieri la carovana ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma : Prosegue il viaggio della carovana della Mille Miglia: la corsa ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma La sosta a Milano Marittima è breve: sono le prime luci dell’alba quando la carovana si rimette in moto. La pioggia, che specie a Ferrara ha messo a dura prova gli equipaggi, ha lasciato spazio a un sole velato, salutato con piacere da piloti e navigatori. Alfa Romeo Mille Miglia La seconda tappa è lunga e impegnativa, e conduce ...

Internazionali d’Italia – Il particolare ‘segreto’ di Caroline Wozniacki : “mi impediva di giocare a Roma - succedeva sempre” : Caroline Wozniacki ha raccontato un particolare retroscena sull’assenza agli Internazionali d’Italia degli ultimi anni, dovuta ad uno strano… malessere Caroline Wozniacki è tornata a giocare gli Internazionali d’Italia dopo diversi anni di assenza. La tennista numero 2 al mondo infatti, negli ultimi 5 anni ha giocato in sole due edizioni al Foro Italico. Il vero motivo l’ha spiegato la stessa tennista danese in ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’analisi del tabellone femminile. Strada in discesa per Caroline Wozniacki - quante insidie per Simona Halep! : Il tabellone del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia sorteggiato ieri appare squilibrato: nella parte alta sono concentrate le giocatrici non testa di serie più pericolose e le teste di serie che sono più a proprio agio sulla terra rossa, mentre nella parte bassa la Strada appare spianata per le tenniste favorite dal seeding. La romena Simona Halep, numero uno del tabellone, troverà al secondo turno la vincente tra ...

Roma. Morto l’editore fiorentino Giovanni Carocci : Cultura italiana in lutto. E’ Morto a Roma, dopo una lunga malattia, l’editore Giovanni Carocci. Nato a Firenze nel 1932,

Un albero per ricordare il caro estinto - nasce a Roma il Grabtree : Nella capitale, parallelo all’autostrada delle bici, nascerà un parco di 60 ettari in cui piante e alberi ricorderanno chi non c’è più

Roma-Liverpool a prezzi proibitivi : il caro biglietti fa infuriare i tifosi - curve a 65 euro : prezzi abbordabili per gli abbonati, ma decisamente proibitivi per chi non ha sottoscritto l'abbonamento di campionato o di Champions League . La semifinale Roma-Liverpool rischia di essere indigesta ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - tifosi Romanisti lasciano lo stadio e partono i caroselli per la città : Oltre l’inimmaginabile e l’immaginifico. Là dove il calcio diventa leggenda e trascende dallo sport c’è l’impresa della Roma. Una serata eroica che entra di diritto nella storia non solo del club giallorosso ma di tutto il calcio ad ogni latitudine. Una di quelle dove dire ‘io c’ero’ sarà il privilegio di quegli eletti che ci hanno creduto riempiendo l’Olimpico. L'articolo Roma-Barcellona 3 a 0, tifosi romanisti lasciano ...

Roma in semifinale Champions e la Capitale si tinge di giallorosso : caroselli dal centro alla periferia : La Roma batte il Barcellona 3-0 e vola in semifinale Champions. Un'impresa che ha fatto impazzire i tifosi dello stadio Olimpico e tutti i Romanisti che si sono riversati per le strade della Capitale ...

Caro Antonio Albanese - ContRomano è un film che non funziona e le spieghiamo il perché : Caro Antonio Albanese, che risate quando mette in scena le sue maschere comiche e che grande attore è stato in film come L’Intrepido, Questioni di cuore, o La lingua del santo. Però ci perdoni: Contromano, la sua quarta regia, è un film che proprio non funziona. Anzi, per rimanere nella metafora automobilistica del titolo, il film va subito fuori strada e cade giù per un dirupo. Chiamato il carro attrezzi proviamo a spiegare il perché di questa ...

Le prime foto di The Originals 5 con Klaus - Caroline e il misterioso Roman : Il 20 aprile si avvicina a grandi passi e The CW, dopo aver pubblicato il primo trailer, ha concesso ai fan le prime foto di The Originals 5. Per fortuna non si tratta di foto "inutili" visto che nei primi due scatti pubblicati da EW, il pubblico avrà modo di conoscere uno dei nuovi protagonisti della stagione (e possibile conferma dello spin off dedicato ad Hope) ma anche di rivedere insieme Klaus e Caroline. A quanto pare quello dei ...