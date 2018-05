Roma | allarme bomba in banca vicino San Pietro | evacuata

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.

Roma : allarme bomba alla stazione Termini : Roma: dopo intervento Polizia e Carabinieri allarme rientrato Roma – allarme bomba scattato alla stazione Termini di Roma. A far partire l’allarme il rinvenimento di una grossa borsa di colore rosso, la quale al suo interno vi era una luce dello stesso colore lampeggiante. L’accensione era dovuta alla presenza di un lumino a batteria per defunti. A lanciare l’allarme la pattuglia Reparto Termini della Polizia Locale, che ...

Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno - i dati fanno paura : test gratuiti : Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:19:00 GMT)

Allarme a Roma - un cecchino spara piombini sui passanti su Corso Francia : Allarme nella zona nord di Roma. Un uomo è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura. L?episodio è avvenuto nella serata di...

Allarme rifiuti - Roma 'chiama' la Puglia per smaltire l'immondizia : In teoria, ma è tutto da verificare, ci potrebbe essere una disponibilità di accoglienza da parte della Puglia ma ogni decisione sarà solo politica: in caso di disponibilità ad aiutare la Capitale, ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Roma - allarme bomba in piazza del Popolo per una valigia davanti alla chiesa : E' scattato un allarme bomba in serata in pieno centro a Roma a causa di una valigia considerata sospetta, appoggiata a terra a lato della chiesa degli artisti. Verso le 21 è stata transennata un'area ...

Roma - allarme della Asl : 'Rifiuti vicino alle scuole - rischio invasione topi' : Come i roditori possono sgattaio- lare per le strade, tra i rifiuti non raccolti, allo stesso modo posso- no colonizzare intere scuole dal momento che l'immondizia non ritirata troneggia da giorni all'...

Roma - rubato un compattatore Ama. È allarme sicurezza : Questa notte a Roma, nel quadrante delle Terme di Caracalla, è stato rubato un compattatore che era parcheggiato all'esterno della sede Ama di Campo Boario e il furto ha subito fatto scattare l'allarme sicurezza e ha fatto partire tutte le misure antiterrorismo. Si tratta di un evento piuttosto grave in una giornata come questa, tra il concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, la visita del Papa al Divino Amore e l'arrivo dei tifosi ...

Roma - allarme sicurezza : rubato furgoncino dell'Ama in centro : allerta massima per un furgoncino della raccolta dei rifiuti rubato nel centro storico della Capitale. Il mezzo era parcheggiato da un paio di giorni all'esterno della sede Ama di Campo Boario in zona ...