Roland Garros 2018 | Qualificazioni tabellone maschile | Lorenzo Sonego esce di scena nel

Roland Garros 2018 - Fabio Fognini spera in un buon tabellone. Azzurro mina vagante del torneo : Giovedì sera sarà effettuato il sorteggio per il tabellone principale del Roland Garros 2018. Nell’urna parigina ci sarà ovviamente anche il nome di Fabio Fognini. Il ligure è la testa di serie numero 18 del secondo Slam dell’anno e può davvero essere una mina vagante sulla terra rossa francese. Fabio è reduce dai suoi migliori Internazionali d’Italia della carriera, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale, ...

Serena Williams - niente seeding al Roland Garros/ La ex numero 1 non sarà testa di serie a Parigi : La Federtennis francese ha ufficialmente negato la possibilità di dare una testa di serie a Serena Williams al Roland Garros: l'americana può partecipare al torneo ma senza seeding(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:00:00 GMT)

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Deborah Chiesa e Francesca Schiavone accedono al 2° turno. Eliminata Paolini : Si è conclusa la tornata odierna di incontri validi per le Qualificazioni al tabellone femminile principale del Roland Garros 2018. Due vittorie ed una sconfitta il bilancio dell’Italia. A sorridere sono state Deborah Chiesa e l’infinita Francesca Schiavone. La n.163 WTA si è imposta contro l’australiana Priscilla Hon (n.183 del mondo) con il punteggio di 0-6 6-2 6-4. Una prima frazione da dimenticare per la nostra portacolori ...

Roland Garros 2018 : le favorite. Simona Halep ed Elina Svitolina davanti a tutte. Attenzione alle variabili Maria Sharapova e Serena ... : A cominciare da Caroline Wozniacki , numero due del mondo, finalmente sbloccatasi in uno Slam ma poco incline alla terra rossa. A Parigi, infatti, non si è mai spinta oltre i quarti , solo a ...

Roland Garros 2018 : le favorite. Simona Halep ed Elina Svitolina davanti a tutte. Attenzione alle variabili Maria Sharapova e Serena Williams : Pochi giorni, poi sarà tempo del secondo Slam stagionale. La terra rossa di Parigi sarà teatro del Roland Garros. Il tour de force di Madrid e Roma ha emesso alcuni verdetti, stabilendo i rapporti di forza in vista delle due settimane parigine. Rapporti delicati in campo femminile, dove a differenza degli uomini non si può parlare di una chiara favorita. In cima alla lista delle pretendenti alla corona c’è in ogni caso la numero uno del ...

Roland Garros 2018 - il sudcoreano Hyeon Chung dà forfait : fatale un problema alla caviglia destra : Il Roland Garros perde un altro dei protagonisti: dà forfait allo Slam parigino su terra battuta anche il sudcoreano Hyeon Chung, vincitore, lo scorso anno, delle NextGen ATP Finals. Un problema alla caviglia destra affligge da tempo il tennista, che ha saltato anche il torneo di Lione, in corso in questi giorni, al quale era iscritto. Essendo partite le qualificazioni, il suo posto ora verrà perso da un lucky loser, il cui nome verrà stabilito ...

Roland Garros 2018 : tutti contro Rafael Nadal. Lo spagnolo è il super favorito : La caccia al trono di Rafael Nadal è iniziata. Con le prime sfide delle qualificazioni è cominciato il Roland Garros 2018 e da domenica si aprirà il sipario con i match del main draw maschile e femminile. Lo spagnolo è il super favorito in questo secondo Slam dell’anno e punta all’undicesimo titolo della sua carriera sulla terra rossa parigina. Nadal è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ribadendo anche al Foro ...

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Martina Trevisan al secondo turno - Francesca Schiavone fermata dalla pioggia : Martina Trevisan e Francesca Schiavone erano le due italiane protagoniste in questo primo turno delle Qualificazioni del Roland Garros 2018, quest’oggi. La giovane azzurra, n.185 del ranking, ha superato la canadese Françoise Abanda (n.125 WTA), al termine di una dura lotta durata 2 ore e 19 minuti di partita, con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Una partita di grande tenacia per l’italiana, più forte anche dello stato influenzale che ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la tennista americana non sarà testa di serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Tennis - qualificazioni Roland Garros : dopo Bolelli è il turno della Schiavone : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Segnali positivi dalle qualificazioni del Roland Garros. In quelle maschili successi per Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Stefano Travaglia. Napolitano ha ...

Qualificazioni Roland Garros : avanti Napolitano e Bolelli : PARIGI , FRANCIA, - Dopo Lorenzo Sonego , 26ª testa di serie, e Alessandro Giannessi , anche Stefano Napolitano e Simone Bolelli , 20ª forza del tabellone cadetto, hanno debuttato ...