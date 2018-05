Rocket League | annunciato il nuovo aggiornamento Salty Shores

Il nuovo Humble Bundle è tutto dedicato ai giochi multiplayer e include Rocket League : Humble Store ha da poco presentato un nuovo Humble Bundle, questa volta interamente dedicato ai videogiochi multiplayer e che include tra gli altri Rocket League, il celebre titolo a metà tra un racing e uno sportivo sviluppato da Psyonix. Come di consueto potremo effettuare un'offerta libera che permetterà di portarci a casa uno o più videogiochi del pacchetto, potendo inoltre scegliere a chi destinare il proprio denaro, che potrà anche essere ...

Rocket League si ispira a Fortnite - in arrivo contenuti premium? : Sono trascorsi tre anni dall’avvento di Rocket League sul mercato videoludico, ma i fan del titolo sviluppato dai ragazzi di Psyonix non sembrano averne mai abbastanza: era il mese di luglio del 2015 quando il particolarissimo gioco che univa la frenesia del racing game arcade al tecnicismo del calcio si palesava sulla scena, approdando gratuitamente sulle console di tutti coloro che avevano attivo un abbonamento al Playstation Plus di Sony, con ...

Rocket League prepara supporto totale al Cross Platform : Forse non tutti lo ricordano, ma l'esordio di Rocket League sul mercato fu indubbiamente fortunato: il maggior pregio del titolo sviluppato dai ragazzi di Psyonix Games fu senza ombra di dubbio quello di essere incluso tra i giochi gratuiti della Instant Game Collection di Playstation Plus, il servizio in abbonamento targato Sony. La conseguenza fu quindi una diffusione assolutamente estesa e altrettanto inusuale per un titolo sostanzialmente ...

Alle 21 saremo in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Rocket League : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il protagonista sarà l'apprezzato Rocket League di Psyonix!A partire dAlle ore 21, potrete seguire la diretta in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani, inoltre potrete giocare insieme a noi a Rocket League in versione PS4!Read more…

Rocket League : i giocatori su Switch ora possono ricevere premi dai fan : In seguito all'ultimo aggiornamento per Rocket League, ora i giocatori su Nintendo Switch potranno, tramite un'apposita voce nelle impostazioni di gioco, collegare il proprio account Nintendo a Twitch.Inizialmente tutti pensavano ciò fosse collegato ai Fan Rewards, ed in seguito è stato confermato da Psyonix ufficialmente, riporta Nintendoeverything.I giocatori potranno dunque collegare la loro Switch al sito web Fan Rewards e beneficiare dei ...

Rocket League : il cross-play su Nintendo Switch è stato temporaneamente disabilitato : Psyonix ha comunicato nelle scorse ore che la funzionalità cross-play di Rocket League su Nintendo Switch è stata per il momento disabilitata, come segnalano i colleghi di VG247.Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, si tratta di una situazione temporanea e presto, con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.44, il problema sarà risolto.Per chi non lo sapesse, la feature cross-play consente agli utenti Switch di giocare insieme a quelli ...