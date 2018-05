Ritirata Enterogermina dalle farmacie | quali sono le ragioni?

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) In queste ore è stato diramata la notizia circa il ritiroitaliane di alcuni prodotti a base di Bacillus Clausii: stiamo parlando della nota. Moltissimi italiani ne hanno fatto uso almeno una volta nella vita, credendo che il farmaco non potesse portare nessuna cattiva conseguenza al nostro corpo. Tuttavia, pare che delle particolari capsule siano state richiamate proprio a causa di un potenziale eccessivo consumo che, a quanto pare, non avrebbe effetti positivi per l'organismo. Scopriamo tutti i dettagli sul richiamo e i lotti a cui fare attenzione. Bacillus clausii pericoloso? Ecco i lotti diritirati A diramare l'allerta è stata l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), evidenziando il rischio che un'eccessiva assunzione delle capsule dipotrebbe comportare. Per quanto riguarda i lotti, lo Sportello Dei Diritti ha reso noto che il ...