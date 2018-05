Risultati Playoff Serie C | Cosenza da impazzire | impresa e Trapani eliminato FOTO

Risultati SERIE C/ Playoff - ritorno ottavi diretta gol live score. Ecco il quadro completo dei quarti! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale Playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:28:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff - ritorno ottavi : diretta gol live score delle partite : Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale Playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:00:00 GMT)

Risultati Playoff BASKET A2/ Udine e Verona le deluse della serata (gara-4) : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: vittorie esterne per Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, che chiudono le loro serie sul 3-1 e si qualificano alla semifinale dove si incroceranno(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 23:25:00 GMT)

Risultati Serie D - emozioni per playoff e playout - la Vibonese scatenata : Risultati Serie D, emozioni per playoff e playout – Si sono giocate le gare dei playoff e dei playout ma anche quelle per la poule scudetto, in particolar modo non si ferma la corsa della Vibonese che dopo la promozione in Serie C continua a vincere, asfaltato il Potenza con un netto 4-0. Risultati PUOLE SCUDETTO Vibonese-Potenza 4-0 Virtus Verona-Gozzano 0-2 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Risultati PLAY OFF Cavese-Taranto 3-1 Como Chieri 3-2 ...

Risultati Playoff basket A2 /Diretta live score - quarti gara-3 : Udine da batticuore - Verona ok! : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-3 dei quarti di finale, le partite di sabato. Le squadre in trasferta sono avanti 2-0 e hannon dunque il primo match point(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:35:00 GMT)

