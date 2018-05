Rimodulazioni TIM da luglio | fino a 2 | 50 ' in più

Rimodulazioni TIM : da luglio prezzi in aumento di 2 - 50 euro e sconti di 1 euro per alcune offerte : Dal sito web di TIM emergono nuovi dettagli per quanto riguarda le Rimodulazioni estive in dirittura d'arrivo. Dal 1° luglio i costi mensili di varie offerte saranno revisionati: alcuni di questi subiranno un incremento di 2,50 euro, altri una flessione di un euro. I consumatori che non accettano la novità saranno tuttavia in diritto di recedere senza alcuna penale o costo. L'articolo Rimodulazioni TIM: da luglio prezzi in aumento di 2,50 euro ...

Pesanti Rimodulazioni TIM su LoSai e ChiamaOra : aumenti con rinnovo mensile : Non faranno affatto piacere le rimodulazioni TIM che dal 17 giugno coinvolgeranno i servizi LoSai e ChiamaOra, utili a sapere sempre chi vi ha cercato quando siete impegnati in un'altra conversazione o non raggiungibili, e quando i vostri interlocutori ritornano contattabili. A partire dal primo rinnovo successivo alla giornata del 16 giugno, le rimodulazioni TIM che interesseranno LoSai e ChiamaOra, per gli utenti ricaricabili, prenderanno a ...

Ancora Rimodulazioni TIM e Wind al centro di polemiche : nuova contestazione Altroconsumo : Continuano a tenere qui in Italia le tanto discusse rimodulazioni TIM e Wind. A distanza di pochi giorni dagli aggiornamenti relativi al secondo operatore, come vi abbiamo riportato prontamente tramite il nostro articolo, giungono da Altroconsumo alcune obiezioni che potrebbero aumentare le discussioni in merito alle scelte dei singoli operatori. Anche dal punto di vista comunicativo considerando quando è stato annunciato ai rispettivi clienti ...

Non digeriti gli aumenti delle Rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : l’AGCM non ci sta : Le più recenti rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia proprio non sono andate giù all'AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è andato a conferma dei provvedimenti di natura cautelare intrapresi con impellenza lo scorso 21 marzo, andando a controbattere il presunto accordo intrecciato tra i vari operatori nazionali in merito al ritorno alla fatturazione su base mensile, che aveva comportato l'applicazione, da parte degli ...

Bilancio di fine marzo sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...

Piccolissimo omaggio con le Rimodulazioni TIM da aprile 2018 : così cambiano i piani : Ci sono interessanti novità per quanto riguarda le rimodulazioni TIM oggi 28 marzo. Nei giorni scorsi abbiamo osservato l'ultima mossa da parte dell'Antitrust, che ha intimato ai vari operatori di fare un passo indietro dopo aver ufficializzato l'aumento dell'8,6% degli importi da pagare per ciascun rinnovo. Se da un lato la spesa annuale non cambia, passando da tredici a dodici pagamenti totali, è anche vero che l'incremento di costo rispetto ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...