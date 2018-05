Riforma Pensioni/ Fornero a DiMartedì : “Salvini non riuscirà ad abolire la mia Riforma” (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. La richiesta della Commissione Ue all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

Riforma pensioni/ La domanda aperta sulle richieste dei sindacati (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La domanda aperta sulle richieste dei sindacati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio. In attesa di capire se il Governo Lega-M5s potrà prenderà forma e con quale Premier, in tema di Riforma delle pensioni Orietta Armiliato si chiede “che cosa ne sarà del percorso intrapreso con i sindacati che ha prodotto i contenuti condivisi con l’esecutivo uscente e che ...

Riforma pensioni/ Taglio impossibile per quelle d'oro? (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Taglio impossibile per gli assegni più alti? Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio... è uno dei temi presenti nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma sono state espresse perplessità sia sulla possibilità di ricostruire la storia contributiva di alcune pensioni che di poter ottenere dei significativi risparmi di spesa: possibile che Bruxelles non sia ...

Riforma pensioni 2018 : Quota100 - molti punti ancora da chiarire nel contratto : Nel nuovo contratto di Governo appaiono ben chiare le misure in campo previdenziale che sia Lega sia Movimento 5 Stelle intendono approvare per dare un futuro pensionistico agli italiani e rendere più flessibile l'uscita dall'attività lavorativa. Seppur si tratta di due misure contestate, la quota 100 e la quota 41, sarebbero due interventi certi che saranno affrontati nella prossime azioni del nuovo Governo affidato al professore universitario ...

Riforma pensioni/ Quota 100 e Quota 41 - l'aiuto del cumulo contributivo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Quota 100 e Quota 41, l'aiuto del cumulo contributivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 maggio. A metà maggio le domande per ottenere la pensione tramite cumulo contributivo tra diverse gestioni Inps sono arrivate a Quota 16.800. Lo scrive Il Sole 24 Ore, specificando che si tratta di un dato “provvisorio”, poiché non è detto che tutte le domande portino al pensionamento ...

Riforma PENSIONI/ Camusso commenta le proposte di Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Camusso commenta le proposte di Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 maggio. Susanna Camusso non nasconde che alcuni punti del contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle facciano breccia tra gli iscritti alla Cgil. “La RIFORMA della legge Fornero, per esempio: il nostro mondo l’ha vissuta come una profonda ingiustizia. L’idea che si possa superare ...