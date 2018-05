Richard Gere | “Dopo 30 anni torno in tv” MotherFatherSon | la serie verrà prodotta dalla

Richard Gere torna in TV dopo 25 anni : i dettagli sul suo ruolo in MotherFatherSon della BBC : Dal suo ultimo ruolo per il piccolo schermo sono passati trent'anni, ma anche lui sembra aver ceduto al fascino delle serie: Richard Gere torna in TV con un drama targato BBC. Proprio l'emittente britannica ha annunciato che l'attore di Pretty Woman e Ufficiale e gentiluomo, ora sessantottenne, interpreterà il patriarca della famiglia protagonista di MotherFatherSon, serie in arrivo creata e scritta da Tom Rob Smith, già autore per American ...

Monaci tibetani - pochi amici e la campagna. Richard Gere ha festeggiato il «sì» ad Alejandra Silva : Richard Gere è (di nuovo) un uomo sposato. Dopo quattro anni insieme, l’attore è andato a nozze con la spagnola Alejandra Silva. Il rito civile è stato celebrato in gran segreto a inizio aprile, come racconta Hola!, che è stato il primo a dare la notizia della cerimonia dopo diverse settimane. I due, 68 anni lui, 35 lei, hanno poi continuato a festeggiare. LEGGI ANCHE Richard Gere, l’amore è bello Il grande party di nozze – per pochi ...

FRANNY/ Su Rai 3 il film con Richard Gere e Dylan Baker (oggi - 26 aprile 2018) : FRANNY, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Richard Gere, Dylan Baker e Cheryl Hines, alla regia Andrew Renzi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:31:00 GMT)

L'ANGOLO ROSSO -COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai Movie il film con Richard Gere (oggi - 18 aprile 2018) : L'ANGOLO ROSSO - Colpevole FINO a PROVA CONTRARIA, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Richard Gere e Bai Ling, alla regia Jon Avnet. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:36:00 GMT)

