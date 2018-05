Ricerca | scoperto il regista dell’embrione umano | decide il destino delle cellule

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) E’ stato descritto su Nature dal team di Ali Brivanlou, della Rockefeller University di New York, ildell’embrione, chese e qualiindifferenziate formeranno pelle o cervello, ossa o muscoli. Laè stata condotta su una versione dell’embrionecon pochefatte organizzare in un embrione di pollo, senza completare lo sviluppo. In uno speciale laboratorio lestaminali embrionali umane sono state fatte crescere e guidate a organizzarsi con l’aiuto di fattori di crescita, finché non ha avuto inizio la catena di eventi nella quale una staffetta di proteine ha cominciato a organizzarle in modo preciso. Itori hanno quindi osservato la formazione di una gastrula in miniatura (lo stadio primitivo dello sviluppo), messa poi alla prova ricorrendo a una chimera: è stata impiantata in un embrione di pollo per ...