Ricerca | gli essere umani sono cervelloni | ma non a causa della competizione

Ricerca Ramazzini : glifosato pericoloso anche a piccole dosi - ma l'EFSA rivede a ribasso livello nei cibi : ... ha lanciato una campagna di crowdfunding che sta già ricevendo supporto da pubblico, politici e ONG in tutto il mondo.

Parte il 27 maggio la “WEBER CUP 2018 alla Ricerca del miglior GRILLER D’ITALIA” : Il 27 maggio a Concorezzo (MB) la tappa del tour WEBER CUP 2018 alla ricerca del miglior GRILLER D’ITALIA. Gara amatoriale con iscrizioni gratuite. Si svolgerà in 10 tappe regionali che andrà a caccia del miglior GRILLER d’Italia. L’iniziativa, sostenuta dal leader mondiale del barbecue Weber, prevede la sua ottava sfida a Concorezzo (MB), in via Dante 191. Per Partecipare, basterà iscriversi sul sito www.webercup.it e mettersi in gioco con ...

SCENARI/ Ricerca e innovazione - 3 fronti politici caldi dagli Usa alla Cina - e all'Italia - : Aumenta l'importanza sulle strategie politiche globali di Ricerca e innovazione tecnologica. Tre nuovi fronti aperti vanno affrontati quanto prima.

SCENARI/ Ricerca e innovazione - 3 fronti politici caldi dagli Usa alla Cina (e all'Italia) : Aumenta l'importanza sulle strategie politiche globali di Ricerca e innovazione tecnologica. Tre nuovi fronti aperti vanno affrontati quanto prima. ALESSANDRO OVI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:22:00 GMT)SCENARI/ M5s-Pd, l'ultimo treno dell'Italia per riformare l'Europa, di A. OviDi chi è l'intelligenza artificiale?, di A. Ovi

Liberato - alla Ricerca del volto del cantante. Gli indizi : ROMA – Chi è Liberato? Questo è il grande dilemma che sta scatenando ‘la signora in giallo’ che è in noi. La scelta dell’anonimato ha fatto centro: è diventanto il fenomeno mediatico del momento e sui social è l’argomento di discussione quotidiano preferito dagli utenti del web. “Ce staje sfunnanno l’anima, can’t you see?”, si […] L'articolo Liberato, alla ricerca del volto del cantante. Gli indizi proviene da NewsGo.

Ricerca : ecco l’isola che fu conquistata dai conigli - lo rivela il Dna antico : Non è una leggenda: sono bastati cinque conigli per sconvolgere per sempre l’ecosistema di Kerguelen, remota isola francese dell’Oceano indiano. Non un’eruzione vulcanica né un terremoto dunque. Lo rivela l’analisi del Dna antico intrappolato nei sedimenti di un piccolo lago, descritta sulla rivista Science Advances dai Ricercatori italo-francesi, guidati da Francesco Ficetola, dell’Università Statale di ...

Secondo una Ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai loro figli : Ci sentiamo ripetere ogni giorno che il telefono è lo strumento che ci permette di estraniarci dal resto del mondo. E se ciò avvenisse a un genitore, lo porterebbe a dare meno importanza ai propri figli? Questo è ciò che ha voluto scoprire una recente ricerca! L'articolo Secondo una ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai loro figli proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 : con Redstone 5 in arrivo una Ricerca locale migliorata [Immagine] : Nell’ultima build Redstone 5 rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast, Microsoft ha migliorato la funzione di ricerca locale incorporata in Windows 10. Oltre alla Cloud Clipboard, al tema scuro nell’Esplora File e al supporto di Notepad a Linux, il team guidato da Dona Sarkar ha aggiunto una nuova e interessantissima funzionalità nella ricerca locale implementata all’interno di Cortana. ...

Terremoti - Doglioni - INGV - : "Ricerca - interventi e prevenzione cruciali per l'Italia" : Adeguamento antisismico e prevenzione sono fondamentali, ma la ricerca sui Terremoti ha un ruolo chiave per comprendere come debbano essere fatti gli interventi per l'adeguamento antisismico. Lo ha ...

Valorizzazione della Ricerca : all’Università di Genova gli studenti realizzano i loro sogni : Pubblicato il rapporto Netval 2018: il Network per la Valorizzazione della ricerca ha evidenziato le Università da cui sono partite il maggior numero di imprese Spin Off in Italia. L’Università di Genova, che punta moltissimo sull’innovazione, è al secondo posto tra gli atenei italiani, con il 3,7% del totale nazionale di imprese spin-off nate dai suoi dipartimenti. Gli studenti dell’Università di Genova sono tra i più avvantaggiati nella ...

Studio sul Parkinson - alla Ricercatrice Veronica Ghiglieri un prestigioso riconoscimento : Studio sul Parkinson, alla ricercatrice Veronica Ghiglieri un prestigioso riconoscimento PERUGIA Il Fresco Parkinson Institute ha assegnato uno dei due prestigiosi 'Fresco Individual Investigator ...

Greenpeace contro Edison : “No alla Ricerca di petrolio e gas con l’air gun in Puglia. E’ bombardamento dei fondali” : Edison vuole cercare petrolio e gas al largo delle acque salentine di Santa Maria di Leuca con la tecnica dell’air gun, ma Greenpeace non ci sta. Annuncia la presentazione di osservazioni sul progetto della multinazionale al Ministero dell’Ambiente per chiedere che respinga il permesso di ricerca d 84F.R-EL e pubblica il rapporto ‘Troppo rumor per nulla. Un altro assalto degli air gun al nostro mare, tra Adriatico e Ionio’. L’associazione parla ...

Alla Ricerca della migliore offerta di ristrutturazione di un appartamento a Milano : Appartamenti nuovi da ristrutturare. Immobili datati in cui eseguire lavori di ristrutturazione. A Milano c’è grande fermento in questo 2018

Paolo Becchi - cosa nascondono dietro la Ricerca 'gli italiani non esistono' : il sospetto del professore : Il popolo italiano non esiste, almeno secondo la ricerca genetica portata avanti dall'antropologo dell'Università di Bologna, Davide Pettener , secondo il quale gli italiani sono soltanto 'un'...