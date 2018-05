Ricchi d' Europa | la Juventus tra i top 10

"Antipodes. Two faces One Europe" di Alessandro Gandolfi - Ricchi e poveri d'Europa a confronto : "Non sempre Pil fa rima con FIL (felicità interna lorda)" : Tra Wolfsburg e Silistra corrono 1500 chilometri e parecchie cifre di Pil. 140mila euro l'anno pro capite contro tremila, disoccupazione al 4,8% contro il 17% che, tra i giovani, supera il 40%: la città-patria della Volkswagen in Germania e la piccola cittadina bulgara sul Danubio, un tempo avamposto romano contro l'invasione dei barbari, sono le due facce estreme dell'Europa, le polarità inconciliabili di un continente ...