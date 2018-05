“Ri-vadi contessa | ma più centrale” | il varo della nave è fantozziano E per la gru

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Una gru di 50 tonnellate si è rovesciata nel fiume Lena, in Siberia, durante le operazioni di messa in acqua di una grossa imbarcazione. Un operaio portuale, nella regione di Oblast’ di Irkutsk, in Russia, ha filmato le sequenze inconsapevole di assistere al disastro. L’operaio a bordogru è riuscito a mettersi in salvo, mentre è stata necessaria una squadra speciale per rimuovere i macchinari pesanti caduti in acqua. L'articolo “Ri-, ma più centrale”: il. E per la gru finisce malissimo proviene da Il Fatto Quotidiano.