Repliche su Rai Play e riassunto ultimo atto de Il capitano Maria : Questa sera, 22 maggio, in scontro diretto con il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, andrà in onda l'ultima puntata della fiction Il capitano Maria. Ecco La trama della quarta e ultima puntata, le Repliche e gli ascolti del 21 maggio. Il pubblico ha seguito numeroso la fiction, si vedrà in futuro se ci sarà la seconda stagione, per ora non ci sono conferme o smentite. Trama del 22 maggio fiction Il capitano Maria Nella puntata di ...

Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage/ Su Rai 2 i migliori sketch : 37 Repliche sold out in Italia e Europa : Lo spettacolo “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:53:00 GMT)

Palinsesti Estate 2018 : Rai 2 tra sport - Repliche d’intrattenimento e serie tv : Papà a Tempo Pieno - Matt LeBlanc L’Estate 2018 di Rai 2 sarà all’insegna dello sport: tra i Campionati Europei 2018, il Tour de France, la pallanuoto e il Palio di Siena, la rete diretta da Andrea Fabiano tra il 3 giugno e l’8 settembre vivrà soprattutto di competizioni e telecronache. In arrivo ci saranno però anche alcune serie tv in prima visione e diverse repliche da mattina a sera. Palinsesti Estate 2018, Rai 2: gli ...

Giro d’Italia 2018 - come vederlo in tv? Tutti gli appuntamenti su RAI ed Eurosport. Dirette - rubriche e Repliche : Il Giro d’Italia 2018 scatterà da Gerusalemme venerdì 4 maggio e si concluderà domenica 27 a Roma. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla sua 101ma edizione, vedrà i corridori affrontare 21 tappe che uniranno l’Italia da nord a sud. Una startlist di grande livello con tanti big che si sfideranno per conquistare l’ambito Trofeo Senza Fine. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come vedere il Giro d’Italia 2018 in tv. La Corsa Rasa ...

Formula 1 : GP del Bahrain - gli orari delle Repliche : Sky Sport F1 HD replicherà il Gran Premio alle 20:30 e alle 00:30; due repliche previste anche su Sky Sport 2 HD, alle ore 22:00 e su Sky Sport Mix HD alle ore 22:15. Con il MySky è possibile anche ...

Sono iniziate le Repliche di Che Dio Ci Aiuti su Rai Premium : Su Rai Premium Sono iniziate le repliche della longeva serie televisiva Che Dio Ci Aiuti: i protagonisti Sono Elena Sofia Ricci e l'attore Massimo Poggio. Bisogna sottolineare che l'attore Massimo Poggio veste il ruolo dell'ispettore di polizia Marco Ferrari: un uomo dal passato difficile ed aiutato da Suor Angela a credere nei valori importanti della vita, come l'amore e l'amicizia. Nelle prime stagioni era presente il personaggio di Azzurra, ...