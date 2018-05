Renzi non crede più nel Pd | sta preparando il suo partito

Basta che non parli Renzi. E anche il Pd del reggente è finito : Dopo l'Assemblea il Pd è definitivamente in panne. Scoppiato. Non si è deciso nulla perché sarebbe stata un rottura. Pesante. Non ricomponibile. La nuova minoranza allargata dopo aver tentato di accantonare l'ex segretario Renzi accendendo il dialogo governativo dei 5 Stelle ha forzato la mano con l'Assemblea di partito volendo imporre la votazione di Martina a segretario del Pd. La volontà di andare allo scontro ...

ASSEMBLEA NAZIONALE PD A ROMA/ Streaming video live - la lettera dei cattolici democratici 'Renzi non è Macron' : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd a ROMA: Orfini mette ai voti congelamento dimissioni Renzi. Presidente contestato ma passa linea renziani, Martina resta reggen

Pd : tregua e congelamento dimissioni Renzi - ma l'assemblea non apprezza : Questo il testo: 'Preso atto delle dimissioni del segretario Matteo Renzi, vista la delicata situazione politica e istituzionale e l'esigenza immediata di assumere un'adeguata inziativa avendo una ...

Pd : ancora non c'è intesa - odg Renziani per congresso subito DIRETTA : ... è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare ...

Pd - Renzi tenta di evitare la scissione : non lasciamo l'opposizione al Cav : Nell'assemblea di oggi sarebbe un errore, ma nel congresso sarà necessario dividersi tra chi non si rende conto che il mondo è cambiato e ancora insegue cose che non esistono più, come nuovi Ulivi e ...

Avola - giro di vite per chi non diffeRenzia : Controllati oltre 200 sacchi per individuare chi non rispetta la raccolta differenziata in città. La decisione presa dal Comune e dalla Dusty

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La raccolta diffeRenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

Pd : pressing Renziani per congresso - sferzata Veltroni 'non rompere tutto'/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Assetti interni legati ovviamente all'andamento della crisi: la difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio riaprono il rischio di voto anticipato. 'Se si continua a perdere tempo, che i ...

Pd : pressing Renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Guardo quello che sta accadendo e vedo questa singolare contraddizione: mi pare ci sia uno spazio come non c’è mai stato da tanti anni a questa parte e mi pare che a questo spazio non corrisponda un’intelligenza, la saggezza, lo spirito unitario, la coscienza della grandezza della missione”. Walter Veltroni usa toni drammatici per difendere il ‘suo’ Pd in un momento delicato ...

"Io - femminista e di estrema sinistra. In Italia non c'è più cultura. Renzi? Ma non si doveva dimettere?" : "Non ne posso più di essere etichettata come un'icona anni Ottanta! Questo viziaccio Italiano di mettere le etichette per tranquillizzare è insopportabile. E dire che è tutta la vita che provo a essere libera". Donatella Rettore, nata a Castelfranco Veneto nel 1955, attrice e cantante, legata a hit internazionali come Splendido Splendente e Kobra, non è tipa da mezze misure. Anzi.Da quarant'anni è legata a ...