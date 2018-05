Renzi | Conte avvocato difensore? Noi ci costituiamo parte civile

Renzi : «Conte avvocato? Noi ci costituiamo parte civile» : 'Buon lavoro al Presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi ci costituiamo parte civile. parte civile per verificare se realizzeranno le promesse ...

Renzi : 'Conte avvocato? Noi ci costituiamo parte civile' : 'Buon lavoro al Presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi ci costituiamo parte civile. parte civile per verificare se realizzeranno le promesse ...

CONTE PREMIER/ E' l'uomo di Verdini (e della Boschi) : Renzi al governo con M5s e Lega : In queste ore (ma in realtà è nell’ombra da una settimana) viene fatto il nome di Giuseppe CONTE come possibile PREMIER. Per Salvini e Di Maio un clamoroso autogol. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolinigoverno M5S-Lega/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton, int. a A. Spannaus

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all'ingresso del Nazareno da un Renziano : "No accordi. Te ne devi andare" : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. "Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all’ingresso del Nazareno da un Renziano : “No accordi. Te ne devi andare” : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. “Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da quando avete deciso che Di Maio ha chiuso il forno?”, gli ha urlato un uomo mostrando una tessera del Pd. A quel punto Cuperlo si è avvicinato e l’ha ascoltato. “Per che cosa vi abbiamo votato? Non sai quanto mi sono pentito. ...

Scontro Pd - Renzi : no conte. Ma gli altri insistono : 'Fiducia a Martina' : Roma, 2 mag. , askanews, Si va alla conta, in direzione Pd, il tentativo di Lorenzo Guerini di evitare un voto in direzione non ha sortito l'effetto sperato, almeno finora, e se non ci saranno novità ...

I Renziani : niente conte in Direzione. Sito con i favorevoli a governo con M5S - è polemica : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il Sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Caos Pd - Renziani : “Niente conte interne in Direzione” : Caos Pd, renziani: “Niente conte interne in Direzione” Lo “stallo politico è frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra e sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va”. Caos e omissis sul sito “senzadime” Continua a leggere

Direzione Pd - i Renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd alla vigilia della Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

Caos Pd - Renziani : "Niente conte interne in Direzione" : Lo "stallo politico è frutto dell'irresponsabilità" di M5s e centrodestra e sì al confronto ma niente fiducia "a un governo guidato da Salvini o Di Maio". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va". Caos e omissis sul sito "senzadime"

Pd - documento dei Renziani : niente conte nella Direzione Nazionale : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Direzione Pd - i Renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd a due giorni dalla Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

Pd - Renziani : niente conte in Direzione. Ira di Franceschini e Martina | : In vista della riunione dei Dem del 3 maggio, una bozza ribadisce la linea dell'ex segretario: "Sì confronto con M5s ma niente fiducia a un governo Salvini o Di Maio". Minoranze chiederanno voto su ...