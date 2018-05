Reggio Calabria | ultima giornata di gare per il Centro Tecnico Federale Cup

Reggio Calabria - Bombardieri nuovo procuratore : “Pronti ad ascoltare chi vuole denunciare ‘ndrangheta” : “Questa è una trincea anti-‘ndrangheta”. Sono le prime parole del nuovo procuratore della Repubblica di Reggio calabria Giovanni Bombardieri. La cerimonia di insediamento si è tenuta stamattina al Cedir. Oltre ai tanti magistrati calabresi presenti, ha partecipato pure il suo predecessore Federico Cafiero De Raho oggi procuratore nazionale antimafia. Dopo essersi insediato, Bombardieri ha affermato che “le Procure calabresi sono quelle che ...

Terremoto a Messina - paura tra gli abitanti. «Scossa avvertita anche a Milazzo e Reggio Calabria» : paura nel Messinese. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita alle 12.31 sulla costa siciliana nord orientale ad una profondità di 9 chilometri. Lo indica il sito Ingv. La ...

Terremoto a Messina - paura tra gli abitanti. «Scossa avvertita anche a Milazzo e Reggio Calabria» : paura nel Messinese. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita alle 12.31 sulla costa siciliana nord orientale ad una profondità di 9 chilometri. Lo indica il sito...

Terremoto a Messina - paura tra gli abitanti. «Scossa avvertita anche a Milazzo e Reggio Calabria» : paura nel Messinese. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita alle 12.31 sulla costa siciliana nord orientale ad una profondità di 9 chilometri. Lo indica il sito...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa vicino Messina - avvertita fino a Milazzo e Reggio Calabria : paura in Sicilia, dove è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 nei pressi di Messina e ad una profondità di 9 chilometri. E' stata avvertita chiaramente fino a Milazzo, Francavilla e persino a Reggio Calabria, pur essendo stato molto superficiale, come hanno assicurato gli esperti.Continua a leggere

Terremoto a Messina - paura tra gli abitanti. 'Scossa avvertita anche a Milazzo e Reggio Calabria' : paura nel Messinese. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita alle 12.31 sulla costa siciliana nord orientale ad una profondità di 9 chilometri. Lo indica il sito Ingv. La ...

Reggio Calabria ''capitale'' del volley per una notte : la Nazionale dà spettacolo al Palacalafiore - in ricordo dei fasti d'un tempo [FOTO e ... : Per la 'mera' cronaca, l'Italia ha perso al 5° e decisivo set per 15-17 contro gli australiani, ma in serate come queste il risultato passa paradossalmente in secondo piano Guarda anche i video di ...

Volley - Italia-Australia 2-3 : azzurri sconfitti al debutto stagionale - ko nell’amichevole di Reggio Calabria : L’Italia ha iniziato la stagione con una sconfitta. La nostra Nazionale di Volley maschile ha perso la prima amichevole giocata al PalaCaforio di Reggio Calabria, sconfitta dall’Australia che si è imposta per 3-2 (16-25; 25-18; 25-20; 19-25; 17-15) dopo 145 minuti di battaglia di fronte a una buona cornice di pubblico. Il risultato non deve preoccupare in vista del prossimo futuro e dell’inizio della Nations League, previsto ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 1-2 - azzurri in affanno a Reggio Calabria : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 1-2 - azzurri in affanno a Reggio Calabria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. Debutto stagionale per la nostra Nazionale che scenderà in campo al PalaCaforio di Reggio Calabria: gli azzurri affronteranno gli aussies in un test importante in vista dell’inizio della Nations League (prossimo weekend in Serbia). Mancheranno Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, oltre a Filippo Lanza e Massimo Colaci. Il CT Chicco Blengini dovrà fare ...

Volley – Nazionale Maschile : domani a Reggio Calabria il primo test match in vista della Volleyball Nations League : Nazionale Maschile: domani a Reggio Calabria il primo impegno ufficiale contro l’Australia Reggio Calabria. Poco più di 24 ore al primo impegno ufficiale della stagione della Nazionale Maschile. domani, alle ore 18 in diretta Rai Sport, al PalaCalafiore, la formazione di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo contro l’Australia nel primo test match in programma nella marcia di avvicinamento alla Volleyball Nations League che per Giannelli e ...

Volley : il Sindaco di Reggio Calabria ha ricevuto la nazionale : ... anno in cui Reggio Calabria ospitò un girone dei Campionati del Mondo Maschili. Consegnata una maglia da gioco al Sindaco Falcomatà la squadra ha fatto poi ritorno in hotel prima del consueto ...

Pallavolo - impegni istituzionali per la Nazionale maschile : incontrato oggi il sindaco di Reggio Calabria : La Nazionale maschile di Pallavolo ha incontrato oggi il sindaco di Reggio Calabria, in attesa di scendere domani in campo contro l’Australia In attesa del primo test match stagionale in programma venerdì alle ore 18 al PalaCalafiore contro l’Australia (diretta Rai Sport), la Nazionale maschile continua la sua preparazione nel capoluogo calabrese. Questa mattina il gruppo azzurro ha beneficiato di qualche ora libera durante la quale è ...

Nota di Poste Italiane su indagine Reggio Calabria : Riceviamo e pubblichiamo la seguente Nota stampa. “Poste Italiane ha offerto, come di consueto, e sin dal 2015, anno dell’avvio