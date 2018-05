Protetto : Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo Protetto. Protetto: Recensione Samsung Galaxy S9 Plus

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Minestra Riscaldata - Ma Comunque Buona : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Samsung Galaxy S9+. Abbiamo provato il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9+: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Samsung Galaxy S9+, attualmente uno dei migliori smartphone Android in commercio assieme a Huawei P20 Pro. Costa caro, carissimo, ma per fortuna online si trova […]

Samsung Galaxy S9 - Recensione : Anche se non è la compagnia che ha avviato questa tendenza (alcuni danno il merito a Xiaomi con il suo incredibile Mi Mix), Samsung è senza dubbio il produttore che ha reso popolare il concetto di smartphone dal grande schermo. La campagna promozionale del Galaxy S8 dello scorso anno ha chiesto ai consumatori di 'unboxare' i loro dispositivi, lanciando via quegli ingombranti display per abbracciare la meraviglia dello schermo dall'aspect ratio ...