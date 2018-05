Recensione Mouse Wireless VicTop

viktec

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - x_Jonny_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - indieZone : DISCO DEL GIORNO: Il nuovo album dei Parquet Courts è mooolto punk. Sarà stato lo zampino di Danger Mouse...… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)Diciamocelo chiaramente, nessuno al giorno d’oggi compra più uncon il cavo per il proprio computer, fisso o portatile che sia, a meno che non sia da gaming. Siamo abituati al fatto che ogni dispositivo intorno a noi, da telefono di casa agli speaker, pian piano stà diventandoe da qualche tempo sono in commercio sempre piùliberi dai fastidiosi cavi di collegamento. Ilviktop è quello che fa per voi. In particolareè riuscita a creare un buon dispositivo in termini di ergonomia, buona precisione e rapporto qualità prezzo. Non si tratta certo di unda gaming, ma nell’uso quotidiano si comporta bene. Confezione La confezione delè molto compatta e di colore bianco lucido, all’interno contiene solamente l’essenziale per il funzionamento del dispositivo, infatti troviamo ...