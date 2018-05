ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Ravenna, #bimba di 18 mesi ingoia #droga, ricoverata: #arrestato il padre - albertamanzoni : RT @ilmessaggeroit: Ravenna, #bimba di 18 mesi ingoia #droga, ricoverata: #arrestato il padre - CarloOlivelli : RT @ilmessaggeroit: Ravenna, #bimba di 18 mesi ingoia #droga, ricoverata: #arrestato il padre - ilmessaggeroit : Ravenna, #bimba di 18 mesi ingoia #droga, ricoverata: #arrestato il padre -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) A soli 18hato dellatrovata in casa mentre giocava ed è finita in ospedale. Dopo 24 ore in osservazione in terapia intensiva, la prognosi per lei è stata sciolta: è ora fuori ...